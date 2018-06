Virgil Abloh firma anche le valigie di Rimowa

Virgil Abloh e la collezione per Ikea - le prime immagini : Il Time lo ha inserito tra le 100 persone più influenti del mondo. Le sue collaborazioni artistiche spopolano sui fronti più disparati, e la sua nomina a direttore creativo per l’Uomo di Louis Vuitton è stata la consacrazione definitiva a protagonista della moda internazionale. Non c’è dubbio che il 2018 sia un anno da incorniciare per Virgil Abloh, stilista fondatore del marchio Off-White con una laurea in Ingegneria Civile e un ...

Da Louis Vuitton ad Ikea : la sfida di Virgil Abloh - fondatore di Off-White : Sono interessato a continuare questo processo con una partnership importante con il brand', ha concluso quindi il creativo che, del resto, sta mostrando al mondo la sua versatilità con una lunga ...

Le sneakers da 4mila $ che celebrano Virgil Abloh da Louis Vuitton : Personalizzare sneakers per molti è un gioco, per alcuni è un lavoro, per altri come l’artista newyorkese Ceeze è un’opera d’arte a tutti gli effetti. La sua ultima creazione si chiama Off-Louis Air Jordan 1: un omaggio alla recente nomina dello stilista Virgil Abloh a direttore artistico delle collezioni uomo di Louis Vuitton. Le scarpe da basket Off-Louis Air Jordan 1 sono la sintesi di questo nuovo connubio stilistico. Il ...