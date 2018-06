Violenza su donne | a Roma ‘journey with new hope’ | nasce linea abbigliamento

Violenza su donne : assessore veneto - anche il linguaggio è prevenzione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "L’obiettivo ultimo è favorire la cultura del rispetto della persona sia negli stessi operatori sia nell’opinione pubblica in modo da abbandonare luoghi comuni e modelli pre-costituiti e, soprattutto, insegnare a riconoscere segnali di allarme per contrastare le relazioni

Violenza su donne : assessore veneto - anche il linguaggio è prevenzione : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - “La cultura del rispetto tra uomo e donna si impara da piccoli, con l’apprendimento delle prime parole e dei codici primari di comportamento. Ma si continua a coltivare, giorno dopo giorno. I media hanno in questo una grande responsabilità: un titolo, un servizio, il t

Palermo : tappa a Bagheria del Camper della Polizia contro Violenza su donne : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) – A partire dalle 9 di oggi il Camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere, mezzo di trasporto ed ormai vero e proprio simbolo della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, denominata ‘Questo non è amore”, farà tappa a Bagheria (Palermo). La postazione mobile sosterà in corso Umberto I, angolo via Domenico Nasca ed ospiterà una equipe di operatori specializzati, messi a ...

Violenza su donne : domani tappa a Bagheria per Camper Polizia : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - tappa a Bagheria, in provincia di Palermo, domani mattina, per il Camper della Polizia di Stato contro la Violenza di genere, ormai vero e proprio simbolo della campagna di sensibilizzazione della 'Questo non è amore'. La postazione mobile sarà in corso Umberto I, fin

Flash mob contro la Violenza sulle donne a Sorrento dopo lo stupro della turista : Tengo, però, a sottolineare che la manifestazione prende spunto dal fatto di cronaca, ma, nel rispetto delle indagini ancora in corso e delle famiglie indirettamente coinvolte nella vicenda, non ha ...

Milano. Ecco il condominio solidale per le donne vittime di Violenza : Il Bene confiscato alla mafia più grande della Lombardia apre le sue porte alla cittadinanza per presentare il progetto di

Violenza su donne : a Milano iniziativa da Sofocle a Franca Rame : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Si terrà domani, martedì 22 maggio alle 17 in Sala Alessi a Palazzo Marino, l’evento 'Un teatro contro la Violenza sulle donne - dall’Antigone di Sofocle alla coraggiosa denuncia di Franca Rame'. L’iniziativa, promossa dalla vice Presidenza del Consiglio comunale, nell’

Lombardia : Piani - 300mila euro per progetti contro Violenza su donne : Milano, 16 mag. (AdnKronos) - E' stata presenta oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, l'iniziativa 'Progettare la parità in Lombardia' che rientra nel Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - 2015/2018. "Anch

Lombardia : Piani - 300mila euro per progetti contro Violenza su donne (2) : (AdnKronos) - Diverse le aree di intervento coinvolte: istruzione e formazione, integrazione, sport, lavoro e sistema socio-sanitario. I progetti dovranno essere presentati entro l'11 giugno 2018. "Anche nel 2016 e 2017 - continua l'assessore - erano stati messi a disposizione risorse pari a 300.000

Firenze - licenziati dall’Arma i due carabinieri accusati di Violenza sessuale/ “Una vittoria per le donne" : Firenze, licenziati dall’Arma i due carabinieri accusati di violenza sessuale. “Una vittoria per le donne", il commento di una delle due ragazze che sarebbero state violentate(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:35:00 GMT)