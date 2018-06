Vince alla lotteria due volte in un anno e mezzo | aveva una probabilità su 16 miliardi

Nba Finals - LeBron James : “Chi Vince non andrà alla Casa Bianca da Trump” : Il “gran rifiuto” si ripete ancora una volta. Come già avvenuto nel 2017, anche quest’anno la squadra che vincerà il titolo Nba non andrà alla Casa Bianca per la consueta cerimonia organizzata dal presidente degli Stati Uniti. Lo ha annunciato LeBron James – leader indiscusso dentro e fuori dal campo – in sintonia con l’avversario Steph Curry dei Golden St. Warriors. “Comunque finiscano queste Finals, la ...

Grande Fratello - dramma-Barbara D'Urso a poche ore dalla finalissima : spunta il nome di chi Vince : A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello , questa sera - lunedì 4 giugno - in diretta su Canale 5, la voce scuote il reality di Barbara D'Urso . Già, ci sarebbe già un vincitore. Almeno ...

Vincenzo Incenzo : «Le mie parole per i più grandi - da Lucio Dalla a Renato Zero - pensando a Romeo e Giulietta» : Ci sono due momenti chiave nella vita di VIncenzo Incenzo . Il primo durante le selezioni di Sanremo , con Pippo Baudo direttore artistico che bocciava ripetutamente le canzoni presentate Dalla casa ...

MotoGp – Lorenzo chiude le porte alla Ducati : “il mio futuro non cambierà Vincendo una corsa” : Jorge Lorenzo commenta le sue qualifiche al Mugello: lo spagnolo della Ducati parla anche del suo futuro lontano dal team di Borgo Panigale Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del ...

Il cantautore Elya Vince la borsa di studio assegnata dalla SIAE e della nazionale cantanti : PRIMAPRESS, - , MILANO, - Il cantautore Elya, vince la borsa di studio assegnata dalla SIAE e dalla nazionale cantanti in occasione della Partita del cuore disputata ieri allo Stadio Ferraris Genova. ...

Zidane - l'addio del Vincente che ora pensa alla Nazionale : Il torero lascia l'arena di Madrid con orejas Y ovaciones. Zinedine Zidane si ferma per la storia, ha scelto di uscire dalla porta degli eroi, con l'abito di luce. Ha vinto tutto quello che sognava, ...

Vince oltre 300 milioni alla lotteria - ma la sua vita diventa un incubo e finisce in carcere : Intanto, però, si è visto limitare la libertà personale e non ha più accesso all'incredibile somma ottenuta con il biglietto Vincente di una delle lotterie più ricche al mondo.

Ricciardo - un italiano mancato che Vince alla Schumacher : Benny Casadei Lucchi nostro inviato a Monte Carlo È un viaggio di papà, partito bambino a sette anni da Ficarra, in provincia di Messina, e diretto a Perth, in provincia di un altro mondo, Australia, canguri e speranze per tutti, a trasformare un Daniele in un Daniel e a lasciarci ancora senza un pilota italiano in F1 per cui tifare, perdipiù vincente. Colpa di papà e mamma, ...

DALLA CINA/ Lettera a Mattarella : 'se bocci Savona fai Vincere Salvini' : Veto su Savona. Mattarella contro Salvini, si è lasciato fuorviare DALLA Ue e dai giornali. Il Governo Conte rischia di saltare, alternativa il voto.

VIDEO Gareth Bale segna in rovesciata nella Finale di Champions League! Gol da antologia alla Ronaldo - il Real Madrid Vince : Gareth Bale ha segnato un gol spettacolare nella Finale della Champions League 2018 di calcio. Il gallese ha siglato la rete del 2-1 con una rovesciata d’autore: colpo da maestro davvero sbalorditivo che ha permesso al Real Madrid di battere il Liverpool e di alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Di seguito il VIDEO del gol in rovesciata di Gareth Bale in Real Madrid-Liverpool, Finale della Champions League ...

Giro d'Italia - Nieve Vince la 20a tappa. Froome vicino alla vittoria finale : Chris Froome ha messo le mani sulla 101esima edizione del Giro d'Italia. Il ciclista inglese, che ha compiuto 33 anni domenica scorsa, con la grandissima tappa di ieri ha effettuato una rimonta ...

Giro del Belgio 2018 - Christophe Laporte Vince la cronometro e vola in testa alla classifica : Christophe Laporte ha vinto la cronometro individuale di 10,6 chilometri valida come terza tappa del Giro del Belgio 2018. Il francese della Cofidis ha completato la fatica con il tempo di 12’38”, precedendo di cinque secondi l’ucraino Andrei Grivko (Astana) mentre al terzo posto si è piazzato Brian van Goetham a 7”. Grazie al successo odierno nella Bornem-Bornem, Laporte si è portato al comando della classifica generale ...