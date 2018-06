Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) - “La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini – sottolinea Dalla Rosa - Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associa

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) - Saranno Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che v

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) – Saranno Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che vedrà salire sul palco assieme a Otello Dalla Rosa i rappresentanti delle 5 liste della coalizione che ne sostengono la candidatura: ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) – ‘La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini ‘ sottolinea Dalla Rosa – Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associazioni e comitati parlando di sociale, anziani, mobilità, lavoro, giovani, futuro, sicurezza, ambiente. Abbiamo parlato della ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, a parteciperà all’iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention ‘Creare lavoro per ri-creare sviluppo”. All’evento prenderanno parte: Renato Brunetta, economista e deputato di Forza Italia; Francesco ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) – Saranno Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che vedrà salire sul palco assieme a Otello Dalla Rosa i rappresentanti delle 5 liste della coalizione che ne sostengono la candidatura: ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) – ‘La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini ‘ sottolinea Dalla Rosa – Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associazioni e comitati parlando di sociale, anziani, mobilità, lavoro, giovani, futuro, sicurezza, ambiente. Abbiamo parlato della ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, a parteciperà all’iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention ‘Creare lavoro per ri-creare sviluppo”. All’evento prenderanno parte: Renato Brunetta, economista e deputato di Forza Italia; Francesco ...

Vicenza Teatro dalla Scuola - la finalissima 2018 : Già al lavoro la commissione itinerante che entro il 5 giugno dovrà individuare gli spettacoli finalisti, attesi alla prova del palcoscenico in una speciale rassegna aperta al pubblico in programma ...

Mobilità a Vicenza - Rucco 'Dalla Rosa non è credibile' : Quando Dalla Rosa va sul tecnico dimostra tutta la sua insufficienza di visione, perchè qualsiasi tecnico, anche il più bravo del mondo, deve avere un indirizzo da chi guida l'Amministrazione con il ...

Dalla Rosa : 'Vicenza Capitale italiana della cultura' : ... "Per un passato unico e visionario ha detto -, incarnato in un patrimonio storico artistico eccezionale, patrimonio Unesco; per l'importante opera di sviluppo di un'economia della cultura, in corso ...

Amministrative : a Treviso Gentilini fa pace con la Lega - a Vicenza Dalla Rosa favorito : Treviso, 4 apr. (AdnKronos) - A poco più di due mesi dalle prossime elezioni Amministrative, in Veneto nei due Comuni capoluogo di Provincia, Treviso e Vicenza, dove si voterà giochi ormai fatti per i candidati a sindaco. L'unica novità degli ultimi giorni è quella riguardante l'ex sindaco- sceriffo

Amministrative : a Treviso Gentilini fa pace con la Lega - a Vicenza Dalla Rosa favorito : Treviso, 4 apr. (AdnKronos) – A poco più di due mesi dalle prossime elezioni Amministrative, in Veneto nei due Comuni capoluogo di Provincia, Treviso e Vicenza, dove si voterà giochi ormai fatti per i candidati a sindaco. L’unica novità degli ultimi giorni è quella riguardante l’ex sindaco- sceriffo di Treviso, Giancarlo Gentilini, che dopo una accesa polemica con gli attuali vertici del Carroccio locale, grazie alla mediazione ...

Amministrative : a Treviso Gentilini fa pace con la Lega - a Vicenza Dalla Rosa favorito (2) : Nessun dettaglio disponibile ! L'articolo Amministrative: a Treviso Gentilini fa pace con la Lega, a Vicenza Dalla Rosa favorito (2) sembra essere il primo su Meteo Web.