Vela Day – Grande successo per il Circolo Surf Torbole

Domani il Vela Day 2018 : grande festa a suon di regate : Vela Day 2018 : torna Domani 2 giugno l’appuntamento promozionale della Vela Anche quest’anno la Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder+Sport, Assomarinas e le Società affiliate promuove la cultura del mare e lo sport della Vela attraverso l’appuntamento di Domani 2 giugno: il Vela Day. Un evento dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto ...

#tintarelladay : domani Coldiretti riVela la dieta che abbronza : Con il caldo arriva la tintarella a tavola per prepararsi in modo naturale alle vacanze estive con il sospirato colore ambrato della pelle. L’iniziativa è della Coldiretti che domani sabato 2 giugno 2018 dalle ore 9 offre la possibilità di scoprire la dieta che abbronza nei principali mercati di Campagna Amica, dalla Capitale Roma in via Tiburtina 695 a Milano in via Ripamonti 35 fino a Palermo a Villa Sperlinga. Il #tintarelladay inaugura la ...

Il 2 giugno prove gratuite di windsurf e kitesurf al Circolo Surf Torbole per il Vela Day FIV : All’interno del ”Vela Day’ prove gratuite di windSurf e kiteSurf al Circolo Surf Torbole Il Circolo Surf Torbole, che in questi ultimi anni sta investendo molte risorse e idee per i giovani, anche quest’anno aderisce al progetto promosso dalla FIV “Vela Day”: una giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder + Sport, con l’obbiettivo di promuovere la cultura per il mare, il proprio ...

Sony sVela una PS4 in edizione limitata e sconti per i Days of Play 2018 : Sony Interactive Entertainment (SIE) annuncia oggi il ritorno dei Days of Play che offriranno ai giocatori un eccezionale risparmio su software, hardware e servizi PlayStation. I Days of Play avranno luogo dall'8 al 18 giugno a livello internazionale e quest'anno comprenderanno anche una nuova PlayStation 4 in edizione limitata Days of Play, con le inconfondibili icone PlayStation in un design dorato brillante. La confezione include PS4 con ...

Vela Day 2018 – Il 2 giugno al Circolo Savoia i bambini tornano in barca : Il 2 giugno torna Vela Day: bambini in barca gratuitamente al Circolo Savoia Per il secondo anno consecutivo, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia apre le porte ai bambini che vorranno cimentarsi con la Vela. L’appuntamento è per sabato 2 giugno con Vela Day 2018, una giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder+Sport, Assomarinas e le Società affiliate per promuovere la cultura del mare e lo sport ...

La data di uscita di Days Gone sarà sVelata presto : Il prossimo attesissimo titolo apocalittico di Sony Bend Studio, Days Gone, già protagonista della nostra anteprima, è stato purtroppo posticipato al 2019 all'inizio di quest'anno. I fan si stanno chiedendo quando riusciranno a mettere mano all'esclusiva PS4 e, a quanto pare, una data precisa di lancio dovrebbe essere comunicata a breve.Durante una recente conversazione con Screen Rant a un evento PlayStation, il direttore dello studio di Sony ...

Days Gone si sVela in 90 minuti di gameplay - tanti dettagli su storia e ambientazione : Game Informer ha pubblicato 93 minuti di gameplay di Days Gone, l'imminente gioco d'azione zombie open-world per PlayStation 4 di Sony Interactive Entertainment Bend Studio. Insieme al corposo video gameplay abbiamo anche alcune informazioni cruciali su trama e gameplay. storia La speranza non muore mai. Days Gone parla di sopravvissuti e di ciò che li rende umani: disperazione, perdita, follia, tradimento, amicizia, fratellanza, ...