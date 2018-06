Vassena | il genio che camminò in doppiopetto sul lago

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Brillantina,e pochette. Se sei elegante, sarai a tuo agio ovunque, anche in mezzo a un, su un paio di avveniristici sci d'acqua. Senza sfigurare.Pietro(1897-1967) - lingua italiana debole, dialetto fluent, autodidatta, ingegno finissimo e abiti impeccabili - si trovava a suo agio sulla terra, in acqua e un giorno, era sicuro, lo sarebbe stato anche nell'aria. E inventò tutto ciò che era possibile inventare per muoversi comodo e veloce in qualsiasi ambiente. Era un tipo così rapido, che sorpassò anche la sua epoca. "Essere avanti per i propri tempi", nel suo caso, non era solo una metafora. In molte cose vide in anticipo il domani, e ebbe il talento, l'ostinazione e la creatività per trasformarlo.Pietroarriva da Malgrate, dove nacque e morì, sul lungodi fronte a Lecco, dove invece aveva la sua officina, in via Cavour, e da Malgrate riparte oggi la ...