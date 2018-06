Valeria Rossi | età | altezza | marito e peso Chi è la cantante di ‘’Tre parole’’

caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 giugno 2018) “Dammi tre parole, sole, cuore, amore” era il tormentone che cantava nel 2001. L’abbiamo ascoltata per un’intera estate in radio e in tv, ma che fine ha fatto? Nonostante da anni stia lontano dalle scene, lanon ha mai smesso di lavorare nel mondo della musica e scrive brani per diversi cantanti. Deve il suo successo al singolo Tre parole, testo scritto insieme a Liliana Richter e Francesco Cabras. Il singolo fu presentato alla categoria giovani del Festival di Sanremo dell’anno 2001, ma fu scartato. Nonostante questo, nel mese di giugno dello stesso anno ha riscosso un enorme successo da parte del pubblico. Basti pensare che nelle prime settimane dalla sua uscita, il singolo ha venduto più di 10.000 copie, riuscendo a posizionarsi al primo posto della classifica musicale italiana e a rimanerci per ben sette settimane. Spuntata dal nulla diventò ...