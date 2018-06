USA preoccupati dai piani di Assad per incontrare Kim Jong-un

G7 e USA preoccupati : la situazione italiana "monitorata da vicino" : In attesa del summit, che si terrà in Canada, gli Stati Uniti non nascondono di star seguendo da vicino l'evoluzione della situazione italiana

Il segretario di Stato USA Pompeo in Israele : "Preoccupati per l'Iran" : Pompeo si è insediato come segretario di Stato giovedì e sta facendo il suo primo tour in Medio Oriente. Oggi è arrivato in Israele dall'Arabia Saudita, poi andrà in Giordania