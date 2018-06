: Usa, Fb ha dato accesso a 4 big cinesi - TelevideoRai101 : Usa, Fb ha dato accesso a 4 big cinesi - PaolettaSusino : @salvoandrea Io non ho offeso nessuno è dato di fatto. È che che usa linguaggio scurrile e volgare parlando di wc. Si rilassi. Saluti. - ilaria_lucente : RT @Licenziati_IOL: #Italiaonline dal 2016 usa 26MLN #StatoItaliano per #CIGS RISTRUTTURAZIONE e LICENZIA 400 DIPENDENTI nel 2018 Nel 2016… -

Facebook hal'ai dati personali di un numero imprecisaato di suoi utenti ad almeno quattro società, una delle quali nel mirino delle autorità americane come minaccia alla sicurezza. Lo riporta il New York Times, sottolineando che il social network ha siglato gli accordi di condivisione dei dati con 4 bignel 2010. Fra queste c'è Huawei, colosso delle apparecchiature per telecomunicazioni,sulla lista nera dell'intelligence americana perché considerato una minaccia alla sicurezza(Di mercoledì 6 giugno 2018)