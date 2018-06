Usa | Dip Stato | Italia continuerà a giocare ruoli chiave nel mondo

Putin : Soros vuole scatenare volatilità euro - chiedete a dipartimento di Stato Usa : Il presidente della Russia Vladimir Putin punta il dito contro i legami presunti tra gli Stati Uniti e il finanziere miliardario George Soros.

RagUsa - coso di affresco murale e pittura : consegna diplomi : Il Commissario del Libero Consorzio di Ragusa, Salvatore Piazza, consegna gli attestati di partecipazione al corso di affresco murale e pittura.

Melegatti fallisce : inutile il fondo Usa e l'appello dei dipendenti Video : Il famoso pandoro veronese non sara' più sulle nostre tavole per il prossimo Natale, ma nemmeno per quelli successivi: la storica azienda Melegatti infatti è fallita proprio ieri 29 maggio 2018. A stabilirlo è stato il Tribunale di Verona, che ha dichiarato fallita anche la Nuova Marelli di San Martino Buon Albergo, la controllata della nota ditta di pandori veronese. Si conclude dopo la difficile e tragica storia legata all'azienda di San ...

Lavoro nero nel SiracUsano - controlli intensificati : imprenditore spiava i dipendenti con le telecamere : Si intensificano nel Siracusano i controlli contro il Lavoro nero. I carabinieri del Nil hanno eseguito cinque accessi ispettivi in altrettante aziende tra i Comuni di Augusta, Lentini, Portopalo, ...

Ex dipendenti accUsano Fastweb : "Il giudice ci ha dato ragione : deve reintegrarci" : È la vicenda Fastweb iniziata nel 2012, quando la società di telecomunicazioni ha ceduto alla Visiant Next un ramo d'azienda , http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/05/23/news/Fastweb-...

Usa espellono due massimi diplomatici del Venezuela : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Capo diplomazia Usa definisce condizioni per ripresa rapporti con Iran - : "Saremmo disposti a fermare le direzioni di tutte le nostre sanzioni contro il regime Iraniano e saremmo felici di ripristinare piene relazioni diplomatiche e commerciali con l'Iran e fornire all'Iran ...

Usa - sparatoria a cerimonia di diploma : un morto e un ferito : Usa, sparatoria a cerimonia di diploma: un morto e un ferito Usa, sparatoria a cerimonia di diploma: un morto e un ferito Continua a leggere L'articolo Usa, sparatoria a cerimonia di diploma: un morto e un ferito proviene da NewsGo.

