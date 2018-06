UOMINI E DONNE Sara e Luigi presto di nuovo insieme | tra di loro l’ombra del “Cobra”…

Spagna - il nuovo governo 'rosa' di Sanchez : 10 donne e 5 UOMINI. E c'è anche un astronauta : Conta anche un astronauta, Pedro Duque, incaricato del portafogli della Scienza. Vicepremier Carmen Calvo, ministro dell'Uguaglianza.

“Si è rifatta”. Ricordate Vittoria Deganello di UOMINI e Donne? Questo è il ‘prima’ - ecco il ‘dopo’ : Ve la Ricordate Vittoria Deganello? Non è passato molto tempo dalla scelta a Uomini e Donne, più o meno sette mesi da quando il tronista di turno, Mattia Marciano, ha deciso di frequentare lei fuori dagli studi di Cinecittà. Si è parlato di recente di questa coppia nata sotto il segno di Maria De Filippi perché i fan, quelli a cui non sfugge proprio nulla, hanno notato che sui rispettivi profili social non comparivano più foto di coppia. ...

Sanchez presenta al re il suo governo : 10 donne e 5 UOMINI - lui compreso : Il nuovo premier spagnolo, il socialista Pedro Sanchez, presenta questo pomeriggio a re Felipe VI la lista dei ministri del suo governo, formato prevalentemente da donne. Quasi tutti i nomi dei neo-ministri sono già stati resi noti da fonti vicine al premier. Il nuovo esecutivo socialista spagnolo sarebbe formato per ora da 10 donne e 5 uomini, compreso il premier. Conta anche un astronauta, Pedro Duque, incaricato del portafogli della ...

UOMINI E DONNE/ Dopo l’addio di Giorgio Manetti - Gemma si dedica al nipote (Trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta ed Ursula Bennardo: continua la loro storia d'amore Dopo la fine del programma? Le ultime novità(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:23:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Lorenzo Riccardi provoca Sara e Luigi - ma la coppia non cede : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni preoccupano il web ma la verità è un'altra: la coppia è pronta a un grande passo(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:00:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno ancora insieme? Le novità dopo l'esclusiva (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta ed Ursula Bennardo: continua la loro storia d'amore dopo la fine del programma? Le ultime novità(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Giulia De Lellis e Paola Di Benedetto nuove troniste? Ultime indiscrezioni (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giulia De Lellis e Paola Di Benedetto saranno le nuove troniste? Pronto il colpo di scena di Maria De Filippi. C'è chi spera nel ritorno di Lorenzo Riccardi, che ha più volte sottolineato di desiderare il trono, e chi dell'amico Nicolò Ferrari che è stato la non scelta di Nilufar Addati. Maria De Filippi però, a settembre, potrebbe riservare un doppio colpo davvero eclatante per il pubblico di ...

UOMINI e Donne Over : le vacanze di dame e cavalieri! : Volete scoprire in una sola volta dove dame e cavalieri del trono Over di Uomini e Donne andranno in vacanza quest’estate? Ebbene ve lo sveliamo noi! Seguiteci e lo saprete! Uomini e Donne è terminato ed i protagonisti del Trono Over si apprestano a raccontare dove trascorreranno le loro vacanze estive. Se vi ricordate nelle ultime puntate abbiamo assistito a dei veri e propri colpi di scena. Sossio ha dato l’esclusiva ad Ursula, ...

UOMINI E DONNE/ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi separati : l'ex tronista a Napoli perchè...(Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni preoccupano il web ma la verità è un'altra: la coppia è pronta a un grande passo. "Sono tornata a Napoli perché avevo degli impegni da rispettare e non so quanto tempo dovrò rimanere": è con queste parole che Nilufar Addati comunica agli oltre 700 mila follower di aver dovuto salutare Giordano Mazzocchi per la prima volta dal momento della scelta. I due si ...

UOMINI e Donne - Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni rivelano : "E’ stata un'esperienza fantastica nel bene e nel male" : I due ex corteggiatori del trono classico raccontano i momenti più belli vissuti all'interno del programma.