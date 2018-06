“Uno mi stuprava | altri due compagni guardavano” Orrore in una scuola italiana | ecco

caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Prima immobilizzata, poi stuprata in classe da un compagno. Ma non erano soli: stando alla ricostruzione della vittima, c’erano anchedue ragazzi in quell’aula di un istituto superiore. L’episodio si sarebbe consumato lunedì scorso, intorno a mezzogiorno, in una classe semi deserta di unasuperiore. La studentessa, appena diciottenne, ha già denunciato il compagno per violenza sessuale ai carabinieri e raccontato, prima alla preside, poi alle forze dell’ordine, quanto accaduto in quella classe di un istituto tecnico di Parma. E sembrava essere cominciato come uno scherzo, scrive il quotidiano Il Messaggero. Poi, però, le attenzioni sono diventate violenza sessuale. Un vero e proprio incubo per la ragazza che è durato una ventina di minuti circa. Lanon ha ancora chiuso per le vacanze estive, ma in questo periodo molti ragazzi ...