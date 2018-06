Una proteina ci allunga la vita Il Beclin-1 presente nel Dna è in grado di ripulire le

Alzheimer : gli studi su Una cruciale proteina : ... occhi diversi Perché il cervello che invecchia è più vulnerabile Il sole fa dimagrire? Le diete proteiche fanno male al cuore? Home - SCIENZA - Salute Alzheimer: gli studi su una cruciale proteina ...

Sepsi : Una proteina predice prognosi e rischio di mortalità : Confermata da uno studio italiano la correlazione tra un maggiore rischio di mortalità e più alti livelli di una proteina nota come PTX3 (Pentraxina3) nei pazienti con Sepsi, infezione generalizzata a tutto l’organismo dovuta all’ingresso nel circolo sanguigno di batteri. Questo studio multicentrico, cui hanno collaborato l’Istituto Humanitas, il ‘Mario Negri’ e l’Ospedale Maggiore Policlinico, è stato ...

Una proteina può agire per abbassare la pressione : Stando ad alcuni dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno l'ipertensione causa 7,5 milioni di morti nel mondo , circa il 12% del totale di tutti i decessi, . , ANSA, .

Una proteina sintetica efficace contro il tumore : Importante scoperta in ambito scientifico dai ricercatori dell’Università di Torino e dell’Istituto di Candiolo: un nuova proteina sintetica, la Semaforina 3A A106K, capace di normalizzare i vasi tumorali. Pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Science Translation Medicine, lo studio rappresenta una strategia innovativa finalizzata a favorire il rilascio di farmaci e a migliorare l’ossigenazione ...

PERCHE' I CAPELLI DIVENTANO BIANCHI? STRESS E MALATTIE/ Salute - colpa di Una proteina : le parole del dr Pavan : Lo STRESS porta ad avere CAPELLI bianchi. Secondo uno studio americano la proteina Mitf, non agendo correttamente sul sistema immunitario provoca la nascita di peli e CAPELLI bianchi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:14:00 GMT)

Gli scienziati hanno scoperto Una proteina - che provoca il cancro del sangue - : Gli scienziati hanno studiato i campioni dei tessuti dei pazienti con questo tipo di cancro e scoperto che in loro era aumentato il livello di proteine UFD1 , Ubiquitin-fusion degradation, . L'...

Innovazione e ricerca : scoperte le basi molecolari della tossicità di Una proteina che causa amiloidosi : La rivista Nature Communications pubblica uno studio – guidato dall’Università Statale di Milano – che aggiunge un tassello alla comprensione delle basi molecolari di una grave e incurabile malattia genetica, individuata nel 2012 e causata da amiloidosi. Fenomeno patologico che determina la perdita di struttura in una data proteina, l’amiloidosi è caratterizzata dalla formazione di fibre allungate e robuste (fibrille amiloidi), che ...

Tumore al seno : identificata Una proteina per bloccare la malattia : Circa 250.000 donne hanno ricevuto una diagnosi di cancro al seno nel 2017, secondo le stime dei National Institutes of Health, e circa 40.000 sono decedute a causa della malattia. Ora, i ricercatori dell’UT Southwestern Medical Center hanno identificato una proteina che è fortemente associata al Tumore al seno metastatico e che potrebbe essere un obiettivo per le terapie future. Alti livelli della proteina ZMYND8 sono collegati ad una scarsa ...

Tumore cerebrale infantile : mutazioni a carico di Una proteina possono portare allo sviluppo del medulloblastoma : Uno studio targato Sapienza e Istituto Italiano di Tecnologia ha scoperto e dimostrato come mutazioni a carico di una proteina, che agisce come fattore inibitore di crescita per le cellule nervose, possano portare allo sviluppo del medulloblastoma. I risultati del lavoro sono pubblicati su Nature Communications. Il medulloblastoma e’ il Tumore cerebrale piu’ diffuso nell’infanzia. Le attuali terapie associano la chirurgia alla ...