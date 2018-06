Una nuova Iri?

Biagio Antonacci ai Wind Awards tra il pubblico con Una nuova versione di In mezzo al mondo e Mio fratello (video) : Ospite della prima puntata in onda il 5 giugno su Rai1, Biagio Antonacci ai Wind Music Awards 2018 ha scelto di esibirsi in una nuova versione di In mezzo al mondo, il primo singolo che ha anticipato l'album Dediche e Manie rilasciato lo scorso autunno. Il cantautore di Rozzano aveva già annunciato l'intenzione di dare una nuova veste al brano sui suoi canali social, in particolare su Instagram dove è incredibilmente attivo. Al termine del ...

Bolt - inizia con Una sconfitta la nuova avventura nel mondo del calcio : Per l'occasioone, ha indossato una maglietta con un numero insolito sulla schiena, il '9.58' , per celebrare il suo record mondiale sui 100 metri piani stabilito ai campionati del mondo di Berlino ...

Sampdoria - arriva il primo acquisto dell’estate ed Una nuova idea per l’attacco : tutti i dettagli : Sampdoria scatenata sul mercato, arriva il primo acquisto del club del patron Ferrero ma non è certo finita qui: i dettagli La Sampdoria si appresta ad ufficializzare il primo colpo dell’estate. Si tratta, secondo quanto rivelato dall’Ansa, di Omar Colley, difensore del Genk. Il calciatore si appresta a firmare il contratto che lo legherà al club doriano, ed il Genk incasserà circa 8 milioni dall’operazione di mercato. Oltre al ...

Lapo Elkann - ecco la nuova fidanzata : lUna di miele con la gallerista svizzera Gala Kalchbrenner : MILANO ? Un vero e proprio fidanzamento per Lapo Elkann. Il rampollo di casa Fca, ex fiat, si è infatti lasciato con la fidanzata Cristina Saracino con cui a gennaio era volato in...

4 Ristoranti e Alessandro Borghese tornano su Sky Uno per Una nuova edizione estiva del programma : Se la vostra vita non ha senso senza gli scontri culinari di 4 Ristoranti e di Alessandro Borghese, sappiate che il vostro calvario è finito e che il giovedì tornerà a splendere con una nuova edizione estiva del programma. La bella stagione porterà con sé, nel prime time di Sky Uno, un'altra edizione di 4 Ristoranti, nuove puntate, nuove sfide e tanti vincitori che lasceranno il segno da una parte all'altra della nostra ...

Conte in Senato per la fiducia : "Inauguriamo Una nuova stagione" : Il governo alla prova del Parlamento. Il premier Giuseppe Conte si presenta al Senato rivolgendo, prima di tutto, un saluto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "che rappresenta l'unità nazionale e che ha accompagnato le fasi di formazione di questo esecutivo", e chiedendo la fiducia sia per la squadra, che lui presiede, sia per il programma che ne prossimi anni si sono prefissati di attuare.Oggi tocca al Senato dove si inizia a ...

"Avevo il cancro al seno - volevo morire. Sono ritornata alla vita grazie a Una nuova terapia" : Le metastasi del suo cancro al seno si erano ormai diffuse in tutto il corpo, tante che i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Ma lei non si è arresa, ed è riuscita a sconfiggere la malattia. È la storia della 52enne Judy Perkins, raccontata dal Daily Mail, che grazie a un rivoluzionario trattamento immunoterapico da due anni risulta completamente guarita.Dopo 7 tipi di chemioterapia sperimentati senza successo, a ...

TutorWeb - Una nuova realtà nel mondo dell'impresa Digital.4.0 - dal risvolto etico-sociale : L'Associazione Tutor Famiglia e Impresa nasce nel 2011 dalla volontà di un gruppo di professionisti con pregressa esperienza nel campo della consulenza nei settori fiscali, finanziari, assicurativi e ...

Il vulcano El Fuego - Una nuova Pompei in Guatemala. Le immagini dell’eruzione : Sono immagini che riportano alla memoria Pompei quelle che arrivano dal Guatemala. Solo che risalgono al primo secolo dopo Cristo, ma al primo del nuovo millennio. Il Volcan de Fuego è attivo nel sudovest del Guatemala, è esploso nella sua eruzione più violenta in oltre 40 anni. Solo nel 1974 si ricorda un’esplosione simile. Sono stati seppelliti sotto cenere e lava interi paesi attorno al vulcano. 69 persone sono morte nell’eruzione, ma solo 17 ...

Una nuova nube aleggia su Facebook : avrebbe ceduto i dati degli utenti a Samsung - Apple e compagnia : Un report del New York Times svela l'ennesima nube che aleggia su Facebook. Ancora una volta al centro c'è la privacy degli iscritti al social più popolare L'articolo Una nuova nube aleggia su Facebook: avrebbe ceduto i dati degli utenti a Samsung, Apple e compagnia proviene da TuttoAndroid.

Isernia - nuova vita per il laghetto comUnale : Ripulita la vasca che sorge all'interno della villa e che da sempre ospita oche e cigni. L'intervento rientra in un più vasto piano di decoro urbano portato avanti dall'amministrazione Isernia. Torna ...

Prove di Una nuova particella elementare? : ... una pubblicazione editoriale indipendente online promossa dalla Fondazione Simons per migliorare la comprensione pubblica della scienza. Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione ...

Premier - diritti tv esteri : i top club chiedono Una nuova divisione dei proventi : I club più importanti della Premier League sono in cerca di una fetta più ampia dei proventi dai diritti tv esteri, ma servono più consensi per una modifica. L'articolo Premier, diritti tv esteri: i top club chiedono una nuova divisione dei proventi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Hideo Kojima continua a stuzzicare i fan : pubblicata Una nuova misteriosa immagine per Death Stranding : L'E3 2018 si sta avvicinando sempre di più e, come probabilmente saprete, l'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima sarà tra i protagonisti della kermesse, insieme ad altre grandi esclusive PS4, come The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Spider-Man.In vista dell'E3, ecco che Kojima torna a stuzzicare i fan con una nuova misteriosa immagine dedicata al suo Death Stranding che ha scatenato i tantissimi giocatori, attualmente impegnati nel ...