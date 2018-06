Un ' like' a un post non è istigazione al terrorismo

Palermo - Corte d’Appello : “like” a post non è istigazione al terrorismo : Palermo, Corte d’Appello: “like” a post non è istigazione al terrorismo Palermo, Corte d’Appello: “like” a post non è istigazione al terrorismo Continua a leggere L'articolo Palermo, Corte d’Appello: “like” a post non è istigazione al terrorismo proviene da NewsGo.

Questo post di Salvini e il like di Di Maio faranno la storia della comunicazione politica : ...pagina Facebook di Matteo Salvini Cosa significa quel 'like' Il post dove Salvini mostra la sua rabbia per i veti del Quirinale nei confronti di Paolo Savona come possibile ministro dell'Economia ...

Questo post di Salvini e il like di Di Maio faranno la storia della comunicazione politica : Da tempo la comunicazione politica non è più affidata solo alle note stampa e alle dichiarazioni raccolte dai cronisti sui taccuini. È un concetto fin troppo banale da sottolineare come, per un giornalista che voglia stare sul pezzo, avere un feed di Twitter ben aggiornato e le notifiche giuste su Facebook sia diventato sempre più indispensabile. A guidare la rivoluzione erano stati i rappresentanti delle ...

Cancellare tutti like e post Facebook con un click : Gli utenti storici del famoso social network si ritrovano a dover combattere ogni giorno con link stupidi e post inutili di pagine a cui non sono più interessati. Ovviamente si sa, il tempo passa, tutti gli esseri umani crescono (a livello fisico e soprattutto mentale) e di conseguenza i gusti e gli interessi cambiano. Per questo motivo diversi utenti sentono il bisogno di ripulire il proprio profilo una volta per tutte e Cancellare tutti i like ...

Mollare il posto in banca e vivere di passioni - Roberto Parodi tra moto e like : Studiano economia e medicina e quando ci avevano proposto un programma di viaggi padre e figlio, non c'è stato verso'.

“Brava!”. Ed è boom di like per Giulia De Lellis. Dopo la rottura con Andrea Damante - il nuovo post su Instagram fa ‘il botto’. Non si contano i commenti dei fan : Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto ...

Isola - Rosa Perrotta - proposta di matrimonio in diretta da parte di Pietro Tartaglione. Boom di like per il selfie di Mara Venier : Finale dell'Isola dei Famosi all'insegna del romanticismo. Dopo Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio è il momento di Rosa Perrotta. Alessia Marcuzzi si presenta con...