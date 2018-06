UeD | Sara e Luigi di nuovo insieme sui social | il gesto di Lorenzo

lanostratv

(Di mercoledì 6 giugno 2018)Riccardi e ilnei confronti diAffi Fella eMastroianni Nonostante Uomini e Donne sia ormai finito da pochi giorni le insidie fra i protagonisti sembrano non placarsi. A non mettere un punto alla questione sembrerebbe essere proprioRiccardi. Il ragazzo milanese, conosciuto prima come corteggiatore di Ludovica Valli e in ultimo diAffi Fella, è molto attivo suiin quest’ultimi giorni soprattutto nel mettere like alla tronista dalla quale ha subito il rifiuto facendo storcere il naso al suo avversario e attuale fidanzato dell’ex concorrente di Temptation Island. La giovane molisana, infatti, gli ha preferito la stabilità e tranquillità diMastroianni alla sua. Riccardi ha mal digerito la sua non scelta tanto da imputare alla fanciulla che, quella fatta, fosse una decisione di testa e non di cuore. Poco fa, separati in ...