Ucciso da colpo di pistola nello studio medico | il fratello | ' Lo hanno ammazzato come un

Ucciso da un colpo di pistola mentre aspetta una ricetta nello studio medico : ROMA Voleva solo una ricetta, è morto nella sala d'attesa di uno studio medico, a pochi passi da casa: centrato alla testa. Gaetano Randazzo, 58 anni, ex pasticcere, aspettava il suo...

Roma - muore in sala d'attesa dal medico : Ucciso da un colpo di pistola partito dalla stanza accanto : Un uomo che era nella sala d'attesa uno studio medico di viale Palmiro Togliatti 1640 è morto centrato da un colpo di pistola esploso da una guardia giurata che stava effettuando una...

Ieri sera un uomo di origini maliane è stato Ucciso da un colpo di fucile - in Calabria : La sera di sabato 2 giugno c’è stata una sparatoria a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia: un uomo – Sacko Soumayla, 29enne originario del Mali – è morto e altri due sono feriti. L’uomo ucciso e i due feriti vivevano The post Ieri sera un uomo di origini maliane è stato ucciso da un colpo di fucile, in Calabria appeared first on Il Post.

Giovane Ucciso con un colpo di pistola alla gola : fermato il suocero : Svolta nell indagini sull’omicidio di Alberto Delfini, il cui cadavere è stato scoperto a Castel Madama, vicino Tivoli. I carabinieri hanno fermato il padre della compagna. Il movente legato forse a un debito di 60-80 euro

Il regista Ucciso dal colpo di collo di una giraffa mentre gira un film in Africa : I colleghi, i collaboratori e i familiari sono ancora sotto choc per la morte di Carlos Carvalho , un regista tra i più apprezzati al mondo nel campo dei docu-film sulla natura e sulla fauna selvatica.

Londra violenta - un altro 17enne Ucciso con un colpo di pistola in strada : Un 17enne è stato ucciso con un colpo di pistola a sud di Londra. Gli agenti sono interventi dopo la telefonata che avvertiva di alcuni colpi di arma da fuoco nel quartiere di Southwark. Il ragazzo era a terra in strada ed è stato subito soccorso dallo staff medico dell’ambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. I familiari della vitti...

Milano - notte di terrore : 21enne accoltellata e rapinata/ Rumeno morto dopo colpo al volto - bengalese Ucciso : Milano, notte di terrore: 21enne accoltellata e rapinata, Rumeno morto dopo colpo al volto, bengalese ucciso. Tre aggressioni nel capoluogo lombardo nelle scorse ore(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:07:00 GMT)

Germania - furgone sulla folla a Münster : “3 morti e 30 feriti - forse terrorismo”. Autista si è Ucciso con un colpo di pistola : Un furgone è piombato sulla folla a Münster in Germania: ci sarebbero almeno tre morti e trenta feriti, secondo quanto riferisce la Bild. Il quotidiano tedesco e lo Spiegel online confermano che è in corso una grossa operazione della polizia con parte della città vecchia blindata. Le autorità attualmente presumono che si tratti di un attacco terroristico, così hanno riferito ai media. La polizia ha confermato che l’autore del gesto si ...

Lodi : ladro Ucciso - per oste eccesso colposo di legittima difesa : Il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa di Mario Cattaneo, 68 anni, l'oste di Casaletto Lodigiano , Lodi, dal cui fucile la notte ...

