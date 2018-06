Tunisia | come ti aggiro il Ramadan

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Colnon si scherza: ci ha provato Mohamed Salah, a interromperlo prima della finale di Champions, e in un colpo solo ci ha rimesso la coppa e una spalla. "Allah lo ha punito perché mangiare e bere per poter giocare calcio non è una scusa legittima per interrompere il digiuno durante il mese sacro", ha sentenziato l'indomani un imam impietoso.Forse sarà anche per questo che i giocatori dellahanno deciso di rispettarlo fino alla fine - quest'anno durerà fino al 14 giugno - anche se la cosa sta creando non pochi problemi nella preparazione al Mondiale. Allenarsi e giocare le amichevoli senza mangiare nulla per tutto il giorno mette a dura prova il fisico, ma i nordafricani hanno trovato un modo per aggirare l'ostacolo. Prima con il Portogallo e poi di nuovo venerdì scorso con la Turchia, appena il sole è tramontato il portiere Mouez Hassen si è accasciato a terra ...