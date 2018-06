Tumori | svolta immunoterapia | donna guarita da un cancro al seno ‘incurabile’

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Nuove prospettive di cura per il tumore alin stadio avanzato (con metastasi) mediante l’utilizzo delle cellule immunitarie delle pazienti come killer della malattia. La ricerca, è opera del gruppo di Steven Rosenberg del National Institutes of Health di Bethesda in Maryland ed è stata pubblicata sulla rivista Nature Medicine. I linfociti T dellahanno permesso di eliminare completamente il tumore e tutte le metastasi, offrendole una chance di cura laddove tutte le terapie convenzionali somministrate precedentemente avevano fallito. Si tratta di un traguardo senza precedenti: la prima applicazione di successo della ‘a cellule T’ per ildelin fase avanzata. La paziente è da due anni libera da malattia. L’rappresenta l’ultima frontiera della lotta aie si basa sull’uso delle difese del corpo del ...