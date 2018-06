Tuffi | Coppa del Mondo Wuhan 2018 | Lorenzo Marsaglia in semifinale dai 3m | Giovanni Tocci

oasport

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Terza giornata di gare nella tappa dideldi, a(Cina). Nelle eliminatorie del trampolino 3 metri, riservate agli uomini, il nostroha conquistato l’accesso alle semifinali, che si disputeranno domani, ottenendo l’undicesimo punteggio di 417.25. Una prestazione regolare quella dell’azzurro, quasi sempre sopra i 70 punti, con il miglior score ottenuto sul triplo e mezzo rovesciato raggruppato (75.25). Meno bene invece. Il 24enne, nativo di Cosenza, non è andato oltre il 25° posto, sbagliando completamente il triplo e mezzo rovesciato (33.25) e non ottenendo grandi riscontri nel restanti rotazioni. Una prova sottotono per il bronzo iridato dal metro (a Budapest, l’anno scorso). In vetta alla graduatoria di queste eliminatorie la coppia cinese formata da Siyi Xie e Yuan Cuao, che hanno sfiorato la ...