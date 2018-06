Trend rossetto sfumato | come applicarlo

dilei

: Rossetto, blush, ombretto…ad ognuna il suo tocco di rosa ?? - glamouritalia : Rossetto, blush, ombretto…ad ognuna il suo tocco di rosa ?? - StanisciDario : TORNA IL ROSSETTO PIÙ VENDUTO IN ITALIA ????!!! #Maybelline #Ink #UltraMatt #NudeLook #Unconventional #Formidable… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Instagram è piena di foto di ragazze dalle labbra voluminose e ben definite da spaccare i pixel dell’alta definizione. Se cerchi il volume non puoi che scegliere matita e, ma a volte il risultato è più aggressivo di quel che vorresti. Meglio optare per unse tendi al romantico e allo spensierato, se le tue emozioni sovrastano decisamente la sfera logico-matematica, e preferisci mostrare il tuo lato indefinito e misterioso. È undecisamente in ascesa, il make up labbra, ma non tutte sannorealizzarlo senza sbagliare. Innanzitutto la scelta delè fondamentale: puoi scegliere fra tutti i rossetti e i lip stain finish matte, poi però devi usare una tecnica specifica che non prevede il disegno del contorno labbra fatto con la matita. Il primo step che vale sempre è quello di preparare le labbra: uno scrub per labbra una volta alla ...