Tregua delle proteste e delle repressioni in Nicaragua | ma il paese è una polveriera

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Con l'appello lanciato durante l'Angelus domenica scorsa, Papa Francesco ha acceso un faro su quanto stia avvenendo in, vicende finora seguite distrattamente dai media mainstream italiani. Ledi ogni forma di protesta nei confronti del governo hanno causato la morte di almeno cento persone, tra cui un giornalista, e un migliaio di feriti.Le manifestazioni popolariultime settimane contro il tagliopensioni e della spesa per istruzione e sanità sono il sintomo di un malcontento crescente che rischia di sfociare in un clima da guerra civile.Il più grandedell'istmo americano sta dunque affrontando unapiù turbolente e sanguinose rivolte sociali della sua storia. A sparare e a uccidere sono i corpi speciali di Daniel Ortega, il "guerrigliero eroico" che alla testa del movimento sandinista liberò il...