Tredici | una serie può aiutare a riflettere sul bullismo

Una teoria shock su Clay in Tredici 2 - il web in allarme per il personaggio di Dylan Minnette : Qual è la verità dietro il comportamento di Clay in Tredici 2? Dal web saltano nuove teorie, alcune shock altre discordanti sul personaggio interpretato da Dylan Minnette che farebbero preoccupare i fan. Fin dal suo debutto, la serie di Netflix è sempre stata al centro di discussioni. Molte riguardano una cruenta scena nel finale della seconda stagione, che ha sollevato un polverone mediatico tra gli utenti che guardavano lo show, e le ...

Tredici - una seconda stagione senza vinti né vincitori : La seconda stagione di 13 Reasons Why, serie tv di Netflix, continua a far discutere il web e non solo.C"è chi è rimasto del tutto indifferente di fronte alle storie di Clay e company, alle prese con le conseguenze disastrose del suicido di Hannah, e c"è chi invece continua a professare che una serie tv di questo genere, è un prodotto assolutamente necessario, atto ad alzare il velo su i malesseri della società moderna. Alla luce dei fatti però, ...

Il finale di Tredici 2 apre le porte a una terza stagione? Il ruolo di Clay e la “nuova” Hannah Baker : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale di Tredici 2 - 13 Reasons Why 2. Non proseguite nella lettura se non volete sapere nulla. Il finale di Tredici 2 ha lasciato sotto shock i fan della serie. Si è discusso di una scena in particolare, che ha suscitato sdegno e tante critiche per come è stata rappresentata, ma gli ultimi istanti della seconda stagione potrebbero aprire le porte a un nuovo capitolo per 13 Reasons Why. Tredici ...

Valanga di polemiche su Tredici 2 - il web sotto shock si interroga su una violenta scena nel finale di stagione : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sulla seconda stagione di Tredici. Non proseguite nella lettura se non volete sapere il contenuto. Dopo la prima acclamata, quanto criticata stagione, la pioggia di polemiche su Tredici 2 rischia di far dimenticare la cruda rappresentazione grafica del suicidio di Hannah Baker. Tale scena aveva scioccato il popolo del web, soprattutto i genitori degli adolescenti che si erano appassionati alla serie di ...

Tredici - c’era proprio bisogno di una seconda stagione? : Non appena è stata annunciata la seconda stagione della serie cult di Netflix Tredici, mi sono chiesta se ci fossero dei reali motivi, oltre a quelli commerciali, tali da giustificare la continuazione della serie. La prima stagione era in qualche modo compiuta: avevamo avuto modo di vedere tutta la discesa agli inferi della giovane Hannah Baker fino alla disperata ed angosciante morte della ragazza (in una drammatica scena nella vasca da bagno ...

«Tredici 2» : prepariamoci a una serie molto diversa : Tredici ha conquistato il pubblico ed è diventata un fenomeno mondiale grazie alla storia di Hannah Baker, una liceale suicida che svela, puntata dopo puntata, le tredici persone che l’hanno portata a togliersi la vita. Era un teen drama dai toni thriller, con una suspense ben calibrata e guidata dalla voce narrante della protagonista, che aveva lasciato ai tredici «prescelti» alcune audio cassette dove spiegava il loro ruolo nella sua ...

Sam Smith e Brandon Flynn - il cantante e l’attore di Tredici sognano una famiglia : “È tutto ciò che ho sempre voluto” : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Sam Smith e Brandon Flynn: l'interprete inglese e l'attore della serie Tredici hanno iniziato a frequentarsi lo scorso anno un po' in sordina, fino ad ufficializzare la relazione e a parlarne alla stampa. La coppia è stata avvistata per la prima volta nell'ottobre 2017 e da allora non ha fatto mistero del proprio amore. Nonostante il riserbo con cui vive la sua storia, Sam Smith ha rilasciato delle ...