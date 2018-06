Tre nuovi album per Lady Gaga? La popstar tra il successore di Joanne | duetti jazz e

Renzi processa i nuovi : "Fate assegni a vuoto". E apre il caso Trenta : Il mio Pd è diverso. Fa il verso a un noto ritornello pubblicitario, il primo intervento del "senatore di Scandicci" nell'aula che avrebbe voluto ridimensionare ad assemblea di sindaci e governatori. Però l'effetto è un po' straniante, visto che si rivolge a un "premier che può piacere, ha uno stile diverso da Di Maio e Salvini" e che, allo stesso tempo, accomunerà a se stesso in quanto "non eletto dal popolo, potrei dire un collega, ma nessuno ...

Nuovi concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 - annunciate alTre date : biglietti in prevendita : I concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 si arricchiscono di nuove date. L'artista romana sarà infatti in concerto a Taormina, con biglietti già in prevendita in tutti i canali di vendita abilitati. Come di consueto, i biglietti saranno disponibili con modalità di ritiro sul luogo dell'evento e con consegna tramite corriere espresso. Nel primo caso, occorre presentarsi in cassa con la copia della ricevuta ottenuta tramite l'acquisto su ...

Fal - nuovi orari vecchi problemi : Treni in ritardo anche sui tempi di percorrenza allungati : nuovi orari, vecchi problemi. I pendolari che per gli spostamenti si servono delle Ferrovie Appulo lucane stanno inondando il gruppo facebook 'Fal le migliorare ' con messaggi di lamentale. Il motivo ...

Milano. Nuovi luoghi per il Piano delle atTrezzature religiose : È iniziata, con la pubblicazione sul sito del Comune di Milano e sul sito regionale SIVAS dei documenti di Valutazione

Gears of War : rumor indicano Tre nuovi titoli all'E3 2018 - incluso un Battle Royale : Nei giorni che ci separano all'inaugurazione dell'E3 2018 rumor e leak si fanno sempre più insistenti e le ultime voci di corridoio circolate oggi propongono un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso se fosse confermata.Sappiamo che Gears of War è uno dei candidati a salire sul palco della conferenza Microsoft all'E3, ma stando a quello che riporta Polygon il franchise potrebbe tornare sul mercato in tre diversi videogiochi. Microsoft potrebbe ...

Tangenti e protesi - Tre nuovi indagati : Monza, 31 maggio 2018 - La Procura ha chiuso le indagini sul presunto giro di Tangenti connesse all'utilizzo di protesi dell'azienda Ceraver in alcuni ospedali della Lombardia. L'avviso di conclusione ...

A RiminiWellness 2018 nuovi imperdibili atTrezzi fitness tutti da scoprire : Altre grandi importanti novità, saranno portate a RiminiWellness da TRX® Training Zone, il marchio leader nel mondo per l'allenamento funzionale, soluzione innovativa e di grande eccellenza per ...

Annunciati Tre nuovi giochi di Pokémon : Giornata di festa per i fan dei Pokémon: in queste ore lo sviluppatore Game Freak ha annunciato infatti l’arrivo di ben tre giochi di ruolo che ruotano attorno ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri ormai nel lontano 1996. I primi due, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! sono spin off della serie principale sviluppati in esclusiva per Nintendo Switch. La differenza tra i due giochi riguarda il Pokémon di partenza ...

Come saranno i nuovi Tutor autostradali che enTreranno in azione a luglio : Sulle autostrade italiane i Tutor sono stati spenti. E resteranno così almeno fino a luglio quando verranno sostituiti con nuovi modelli. Non è una questione di ammodernamento ma un obbligo legale: dopo la vertenza scattata il 10 aprile tra Autostrade per l'Italia e la Craft, l'azienda che ne rivendica i diritti sul brevetto, il funzionamento dei Tutor sulla rete autostradale, gestito dalla Polizia stradale, ...

Motorola Moto G6 - Tre nuovi smartphone nella fascia 200-300 euro : Come ogni anno, anche nel 2018 non poteva mancare una nuova offensiva di Motorola nei confronti della fascia media del mercato smartphone. Gli smartphone Moto G del gruppo sono ormai famosi da anni per la loro affidabilità e accessibilità e questa sesta generazione promette di proseguire nel solco di una tradizione inaugurata ormai nel 2013. I gadget della famiglia Moto G6, presentati in Brasile qualche giorno fa ma in arrivo a breve in Italia ...

8 nuovi film da vedere in sTreaming su Netflix a giugno 2018 - : The Neon Demon Dal primo giugno «The Neon Demon» è un horror psicologico diretto da Nicolas Winding Refn ambientato nel mondo della moda. Segue le vicende di Jesse , Elle Fanning , , sedicenne che si ...

Tre nuovi consiglieri nazionali bernesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Treno contro Tir - si allarga inchiesta : presto nuovi indagati : Treno contro Tir, si allarga inchiesta: presto nuovi indagati Treno contro Tir, si allarga inchiesta: presto nuovi indagati Continua a leggere L'articolo Treno contro Tir, si allarga inchiesta: presto nuovi indagati proviene da NewsGo.

Lenovo - Honor e BlackBerry lanciano Tre nuovi smartphone : (Foto: Lenovo, Honor, Tcl) La prossima sarà una settimana interessante per chi segue il mondo degli smartphone. Dopo che quasi tutti i maggiori produttori hanno finalmente svelato i loro telefoni portabandiera per l’anno in corso (l’ultima è stata Htc settimana scorsa) altri tre nomi da non sottovalutare stanno per presentare altrettanti gadget che non faranno parlare di sé per via di prezzi esorbitanti e caratteristiche tecniche ...