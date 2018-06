Travolto da un' auto mentre si allena | baby campione di ciclismo salvo per miracolo

Travolto dal suo camion : la vittima è un autotrasportatore di Canal San Bovo : VATTARO. E' stato Travolto dal suo camion l'uomo di 54 anni morto stamane, attorno alle 9.50, a Vattaro, tra via Vittoria e via del Caseificio. Si tratta di Egidio Grisotto, 54 anni, di Canal San Bovo,...

Incidenti : Travolto da un'auto davanti all'asilo - grave bimbo di 5 anni : Milano, 31 mag. (AdnKronos) - Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto davanti all'asilo che frequentava. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.15 di stamattina a Milano. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Il ritorno a scuola di Alex - Travolto da un’auto pirata : “La svolta con un’equazione” : Alex Pietribasi è un ragazzo di diciotto anni che vive con la sua famiglia a Schio, nel Vicentino. Un anno fa, il 3 giugno del 2017, fu travolto da un’automobilista che poi scappò. Il giovane entrò in coma, ma pian piano si sta riprendendo. Dell’uomo che l’ha travolto dice: “Vorrei dirgli che lo perdono ma se non mi chiede nemmeno scusa è un po’ difficile”.Continua a leggere

Verona - 15enne in bici Travolto e ucciso da un’auto : il conducente positivo all’alcoltest : L’incidente mortale è avvenuto nella notte nel comune di Zevio, nel Veronese. La vittima è un ragazzo di origine marocchina residente a Ronco all'Adige che è stato travolto mentre era in bicicletta. Inutili i soccorsi. Il conducente dell’auto si è recato circa un’ora dopo l’incidente dai carabinieri.Continua a leggere

15enne in bici Travolto e ucciso da un'auto : Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in bici la scorsa notte intorno all'una, sulla strada provinciale 19, a Zevio, nel veronese. Il conducente della vettura, una Mercedes Classe A, non si è fermato a prestare soccorso ma si è c

Verona - 15enne in bicicletta Travolto e ucciso da un'auto : Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato investito da un' auto . L'incidente è accaduto la scorsa notte nel Veronese, sulla Strada Ronchesana, in località Villabroggia , nel comune di Zevio , ...

Si ferma a cambiare una ruota in autostrada - Rudi Travolto da un’auto e ucciso a 36 anni : Lo schianto lungo l’autostrada A14 dir nel Ravennate. L'uom era fermo sula corsia di emergenza per cambiare una gomma forata quando è stato travolto da un'altra aiuto che sopraggiungeva nella stessa direzione.Continua a leggere

Torna dalla discoteca in bici - Federico Travolto da un’auto e ucciso a 25 anni : Federico Dottori amava salire in sella alla sua bicicletta per evitare di mettersi al volante con addosso la stanchezza della serata. Durante il tragitto però un'auto guidata da un altro giovane di 22 anni lo ha travolto con un impatto violentissimo che lo ha sbalzato a terra uccidendolo.Continua a leggere

Varese - Travolto da auto fuori discoteca : 13.43 Un trentenne è morto in ospedale, dopo essere stato trovato in fin di vita in strada, poco lontano da una discoteca a Vergiate (Varese), intorno alle 4 della notte scorsa. A quanto emerso fino ad ora il giovane potrebbe essere stato travolto da un automobilista, poi fuggito. A tentare di aiutarlo chiamando il 112sono stati alcuni giovani appena usciti dalla discoteca. Sono intervenute ambulanze e carabinieri. Trasportato in condizioni ...