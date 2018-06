Trasporti | Fs | sciopero giovedì notte

Sciopero nazionale 8 giugno : rischio caos per Trasporti pubblici - treni e aerei : Sciopero nazionale venerdì 8 giugno 2018: rischio caos per i trasporti pubblici, aerei e treni. Potrebbe essere una giornata da dimenticare per i pendolari. E' previsto uno Sciopero generale...

Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei Trasporti a Roma : Durerà quattro ore e riguarderà sia i mezzi di ATAC che di Roma TPL: le cose utili da sapere The post Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Trasporti : Sciopero FS il 7 giugno : Roma – Ancora problemi per chi non utilizzare mezzi propri per spostarsi. Possibili disagi alla circolazione dei treni la notte tra giovedì e venerdì. E’ stato infatti “proclamato- spiegano le Ferrovie dello Stato in una nota- da alcune sigle sindacali autonome, uno Sciopero nazionale del Gruppo Fs italiane. Questo in adesione a uno Sciopero generale, dalle ore 22 del 7 giugno alle ore 6 dell’8 giugno ...

Sciopero aerei : quando si fermano i Trasporti nel mese di giugno 2018 Video : E’ alquanto nutrito di giornate di Sciopero degli aerei [Video] il mese di giugno 2018. Concentrati su tre sole giornate 8, 18 e 22, per la capillarita' territoriale e per la potenziale partecipazione di molti addetti, i disagi rivenienti da queste agitazioni sindacali potrebbero non essere indolori, anche perché inizia il periodo dei grandi flussi turistici interni e internazionali, ma in linea di massima quelli del mese di giugno appaiono ...

Sciopero Trasporti giugno 2018 : calendario treni - autobus e aerei Video : Il mese di giugno si preannuncia complicato per i viaggiatori italiani, a causa dei numerosi scioperi previsti. A re il calendario delle proteste che interesseranno le corse di treni, autobus e mezzi trasporti pubblico locale, senza dimenticare il settore aereo. Prima che si entri nel prossimo mese, maggio riservera' 8 ore di passione alla categoria dei pendolari tra sabato 26 e domenica 27 maggio a causa dello Sciopero trenitalia, Trenord e ...

Sciopero Trasporti aprile-maggio 2018 : calendario treni - autobus e aerei Video : Torna l'aggiornamento sugli scioperi dei trasporti a cavallo tra aprile e maggio, con le date in calendario per treni, autobus e aerei. Di recente c'è stata la revoca dello Sciopero ferroviario del 13 aprile [Video], che coinvolgeva inizialmente Trenord, Italo NTV e FSI. Nei prossimi giorni, sono previste nuove proteste nel settore del trasporto ferroviario, anche se solo a livello locale. La preoccupazione maggiore arriva dal comparto #Aereo, ...

Francia - sciopero dei ferrovieri contro la riforma di Macron : Trasporti paralizzati e scontri durante la manifestazione : In mattinata lo stop ai treni e le lunghe file di persone sulle banchine, nel pomeriggio gli scontri nel centro di Parigi. La riforma dei trasporti voluta dal governo di Emmanuel Macron paralizza la Francia. E se il ministro Elisabeth Borne assicura che l’esecutivo “terrà duro”, il segretario generale del sindacato francese Cgt afferma che “i ferrovieri non devono vergognarsi di bloccare l’intero Paese”. Uno ...