Tragedia di Rigopiano | la Procura | la Regione determinò l’isolamento dell’hotel

Tragedia Rigopiano - aumenta numero degli indagati - sotto accusa anche Paolini e Srour : Pescara - Nell'ambito dell'inchiesta sulla Tragedia di Rigopiano la Procura di Pescara ha inscritto tra gli indagati anche l’ex vicepresidente della Regione Abruzzo, Enrico Paolini, e l’ex assessore regionale alla Protezione civile, Mimmo Srour. I reati ipotizzati sono disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Paolini, da poco nominato presidente della Saga (la societa’ di gestione dell’aeroporto di Pescara), e Srour, sono ...

Tragedia Rigopiano - aumenta numero degli indagati - sotto accusa anche Paolini e Srour : Pescara - Nell'ambito dell'inchiesta sulla Tragedia di Rigopiano la Procura di Pescara ha inscritto tra gli indagati anche l’ex vicepresidente della Regione Abruzzo, Enrico Paolini, e l’ex assessore regionale alla Protezione civile, Mimmo Srour. I reati ipotizzati sono disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Paolini, da poco nominato presidente della Saga (la societa’ di gestione dell’aeroporto di Pescara), e Srour, sono ...

Tragedia Rigopiano - Gerardis ex dirigente indagata chiamata in causa da D'Alfonso - spieghi lui : Pescara - ''Ho avuto notizia del fatto di essere coinvolta, insieme ad altri colleghi, nelle attività di indagine della procura di Pescara sui drammatici fatti di Rigopiano. Si tratta, per quanto mi consta, di un atto dovuto, direttamente conseguente al contenuto della memoria depositata a firma di Luciano D'Alfonso nei giorni scorsi''. Lo dice all'Ansa l'ex direttore generale della Regione Abruzzo ...

Rigopiano - il superstite della Tragedia : “Picchiato da ex sindaco indagato” : Uno dei superstiti della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola ha denunciato di essere stato aggredito dall'ex sindaco della cittadina abruzzese dopo esser andato in paese in occasione del passaggio del Giro d'Italia in zona per rendere omaggio alle vittime. L'uomo ha sporto querela ai carabinieri.Continua a leggere

Che cosa è la carta valanghe che avrebbe potuto evitare la Tragedia di Rigopiano : Omicidio, lesioni in merito e disastro colposo: sono le accuse mosse nei confronti dell'attuale presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni ...

Che cosa è la carta valanghe che avrebbe potuto evitare la Tragedia di Rigopiano : Omicidio, lesioni in merito e disastro colposo: sono le accuse mosse nei confronti dell'attuale presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi, per la tragedia dell'hotel Rigopiano dove, nel gennaio 2017, una valanga travolse e distrusse l'albergo provocando 29 vittime. L'inchiesta si allarga I provvedimenti sono conseguenza di un allargamento ...

Tragedia dell'hotel Rigopiano : indagati il governatore Luciano D'Alfonso e i suoi predecessori Del Turco e Chiodi : L'attuale presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e gli ex presidenti della stessa Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla Procura di Pescara per omicidio, lesioni in merito ...

Tragedia Rigopiano - iscritti tra gli indagati Del Turco - Chiodi e D'Alfonso : Pescara - L'attuale presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e gli ex presidenti della stessa Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla Procura di Pescara per omicidio, lesioni in merito e disastro colposo alla Tragedia dell'hotel Rigopiano dove, nel gennaio 2017, morirono 29 persone. I carabinieri forestali a loro e ad altri indagati stanno notificando l'identificazione e l'elezione di ...

Per la Tragedia di Rigopiano indagati il governatore d'Alfonso e due ex presidenti di Regione : L'attuale presidente della Regione Abruzzo Luciano d'Alfonso e gli ex presidenti della stessa Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla Procura di Pescara per omicidio, lesioni in merito e disastro colposo alla tragedia dell'hotel Rigopiano dove, nel gennaio 2017, morirono 29 persone. I carabinieri forestali a loro e ad altri indagati stanno notificando l'identificazione e l'elezione di domicilio.Il 18 gennaio del 2017 una valanga ...

Tragedia Rigopiano - indagati tre presidenti della Regione Abruzzo : L'attuale presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla procura di Pescara per omicidio, lesioni in merito...

Tragedia Rigopiano : indagati l’attuale presidente della Regione Abruzzo e i suoi predecessori : Luciano D'Alfonso, attuale governatore della Regione Abruzzo, è stato iscritto nel registro degli indagati insieme a Ottaviano del Turco e Gianni Chiodi, suoi predecessori.Continua a leggere

Tragedia dell’hotel Rigopiano : indagati D’Alfonso - Del Turco e Chiodi : L’attuale presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e gli ex presidenti della stessa Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla Procura di Pescara per omicidio, lesioni in merito e disastro colposo alla Tragedia dell’hotel Rigopiano dove, nel gennaio 2017, morirono 29 persone. I carabinieri forestali a loro e ad altri indagati...

Tragedia di Rigopiano - indagati il governatore dell'Abruzzo - Luciano D'Alfonso e gli ex presidenti Del Turco e Chiodi : L'attuale presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e gli ex presidenti della stessa Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla Procura di Pescara per omicidio, lesioni in merito ...

Tragedia di Rigopiano - indagati il governatore dell'Abruzzo - Luciano D'Alfonso e gli ex presidenti Del Turco e Chiodi : L'attuale presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e gli ex presidenti della stessa Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla Procura di Pescara per omicidio, lesioni in merito ...