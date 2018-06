Toyota Mirai - 800 km alla scoperta dell' idrogeno - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Quali sono le reali potenzialità? Per scoprirlo abbiamo effettuato a un viaggio di 800 km, dDanimarca al cuorea Germania, al volante di una. A bordoa fuel cell giapponese abbiamo visitato una serie di realtà industriali, che hanno messo questo tipo di alimentazione al centro dei loro investimenti. Costi elevati. I limiti sono ancora tanti e piuttosto evidenti, soprattutto in termini di costi. Ma abbiamo scoperto che l', nel prossimo futuro, potrebbe essere utile per alimentare diversi mezzi di trasporto (automobili, treni, aerei), ma anche per rendere sempre più efficienti i moi energeticie nostre città. Come vi raccontiamo nel nostro