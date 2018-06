Torna il Festival della Parola di Parma | quinta edizione

Torna il Napoli Strit Festival la rassegna Internazionale delle Arti in Strada - : Più di 50 spettacoli in due giorni tra teatro di Strada , musica, poesia, reading di fiabe, installazioni, nel percorso che va da Piazza Dante a Port'Alba, da Piazza Bellini all'Accademia delle Belle Arti . ...

"BGEEK 2018" : IL 9 E IL 10 GIUGNO Torna A BARI IL FESTIVAL DEDICATO AL FUMETTO CON OLTRE 120 APPUNTAMENTI : Il FESTIVAL sarà anticipato da un appuntamento al Planetario, in Fiera del Levante, dal titolo "Geek, scienza e fantascienza", in programma martedì 5 GIUGNO , alle ore 21. Si discuterà dell'evoluzione ...

Ict : dal 6 al 9 settembre Torna il Festival della Comunicazione di Camogli - 2 - : ... tanti appuntamenti speciali per coinvolgere i pubblici più diversi per età e interessi: il buongiorno del Festival , gli aperitivi in piazzetta con le playlist, gli spettacoli serali, i laboratori ...

Dal 1° al 22 giugno Torna il Festival delle Colline Torinesi : Festival delle Colline Torinesi 23esima edizione viaggio musica compagnie nazionali Spettacoli Tutte le notizie di IN Torino Per approfondire

A Milano Torna “Ti Ribalto” il festival per una disabilità fuori dagli stereotipi : Piu` di 80 attori disabili e 40 volontari, tra operatori, educatori e semplici cittadini, sono i protagonisti dei 10 spettacoli in cartellone al "TI RIBALTO – Linguaggi universali da palcoscenico", festival delle arti a cura della Piccola Accademia di Cascina Biblioteca in programma al Teatro Bruno Munari dall'8 al 10 giugno. Per raccontare la disabilita` fuori dagli stereotipi.Continua a leggere