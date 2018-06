Torna a crescere lo spread aspettando la fiducia a Conte della Camera 

Disoccupazione stabile all’11 - 2% ma quella giovanile Torna a crescere : La Disoccupazione generale rimane stabile all'11,2% ma quella giovanile riprende a crescere e tocca quota 33,1%, con un aumento pari al +0,6% rispetto a marzo (anche se su base annua si registra un calo pari al 2,5%). Cala il numero degli inattivi e sempre più persone tornano a cercare un'occupazione.Continua a leggere

Germania : ad aprile Tornano a crescere vendite al dettaglio : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – tornano a crescere, ad aprile, le vendite al dettaglio in Germania. Come emerge dai dati diffusi oggi dall’istituto di statistica Destatis, per la prima volta in cinque mesi si registra un incremento del 2,3% rispetto a marzo che aveva registrato un calo dello 0,4%. Il dato dello scorso mese segna il più forte aumento da ottobre 2016. Su base annua, le vendite al dettaglio segnano un progresso ...

Sigarette - fuma il 45% delle donne. E i tumori Tornano a crescere : Aumentano le malattie correlate al tabacco nella popolazione femminile. Se il tasso di fumatori fra gli uomini continua a scendere quello delle fumatrici è invece tornato a salire. E nuovi dati indicano che il rischio è perfino sottostimato. Lo svela un’ampia indagine promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi e condotta da AstraRicerche: a fumare è il 45% delle donne, il 38,6% lo fa tutti i giorni. Più di quanto si pensi, insomma, e l’impatto ...

Regno Unito - i consumi Tornano a crescere - report CBI : Teleborsa, - Nel mese di maggio , l'indice che misura l'andamento delle vendite al dettaglio , in Gran Bretagna, ha registrato un risultato positivo . Il dato elaborato dalla confindustria britannica, ...

Mercato europeo - Torna a crescere in aprile : +9 - 6% : Dopo la brusca frenata di marzo, il Mercato automobilistico europeo Torna a crescere ad aprile. Con 1.348.659 veicoli, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono infatti cresciute di quasi il 10%, per la precisione del 9,6%, a confronto con lo stesso mese dell'anno scorso. Tutti i cinque maggiori mercati del Vecchio Continente hanno lanciato segnali di miglioramento rispetto a una prima parte del 2018 in rallentamento per diversi fattori ...

Italia - Tornano a crescere fatturato e ordinativi : Il fatturato dell'industria torna a crescere a marzo, ma nonostante la ripresa la variazione congiunturale nel primo trimestre resta negativa. Lo rileva l'Istat , spiegando che la recente dinamica si ...

Eurozona - Torna a crescere la produzione industriale : Segnali di ripresa dopo due mesi con segno meno per la produzione industriale dell'Eurozona. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , Eurostat, , l'output ha ...

Industria : Intesa Sp - produzione Torna a crescere - contribuirà a pil : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “La produzione Industriale è tornata a crescere a marzo dopo due mesi di calo (+1,2% su mese, più forte sia delle attese di consenso che della nostra più ottimistica previsione). La tendenza annua è riaccelerata a +3,6%, e si mantiene in territorio espansivo da ormai 20 mesi (non accadeva da oltre 10 anni)”. Lo dichiara Paolo Mameli, senior economist Direzioni Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, ...

In Italia Torna a crescere la produzione industriale. Bene i consumi : Trainano l'economia - in questo confronto - i settori dell'energia elettrica e del gas , +11,9%, , della farmaceutica , +4,6%, , delle industrie tessili , +4,2%, . Diminuzioni si registrano invece ...

Industria - produzione Torna a crescere : 11.00 torna a crescere la produzione Industriale, che ha fatto registrare a marzo un +1,2% su base mensile, un rialzo che segue due cali consecutivi. Lo comunica l'Istat. Variazione nulla nella media del primno trimestre rispetto a quello precedente. Su base annua, la produzione dell'Industria segna un +3,6% nei dati corretti per i giorni lavorativi, e un 1,1% nei dati grezzi. La crescita è trainata dai settori energia energia elettrica e gas ...

Energia - PoliMi : Italia - Tornano a crescere le rinnovabili : Milano, 10 mag. , askanews, In Italia le rinnovabili tornano a crescere in maniera decisa, con oltre 900 MW di installazioni , +15% sul 2016, soprattutto grazie a fotovoltaico , 410 MW, ed eolico , ...

Industria - Istat : a marzo Torna a crescere la produzione - +3 - 6% : Roma, 10 mag. , askanews, A marzo 2018 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione Industriale aumenti dell'1,2% rispetto a febbraio. Lo ha comunicato l'Istat spiegando che 'torna a ...