Torino | al via il Salone dell' Auto | oltre 40 case presenti

Salone dell'Auto a Torino al via : attesi 700mila visitatori - : Parte al Parco Valentino la quarta edizione dell'evento che si svolge nel capoluogo piemontese: sono più di 40 le case automobilistiche a esporre, oltre mille le supercar presenti. Sindaco Appendino: ...

Marchisio via dalla Juventus / Calciomercato - il Principino vorrebbe rimanere a Torino ma il Monaco... : Marchisio via dalla Juventus, Calciomercato: il Principino vorrebbe chiudere la carriera in bianconero ma il Monaco lo tenta e a Torino non è più indispensabile come una volta.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Trenitalia - Salone dell'Auto di Torino : viaggi scontati del 30% per Frecce e Intercity : Teleborsa, - Buone notizie per i clienti Trenitalia appassionati delle quattro ruote che parteciperanno al Salone dell'Auto di Torino, ospitato al Parco Valentino dal 6 al 10 giugno , che potranno ...

Trenitalia - Salone dell'Auto di Torino : viaggi scontati del 30% per Frecce e Intercity : Buone notizie per i clienti Trenitalia appassionati delle quattro ruote che parteciperanno al Salone dell'Auto di Torino, ospitato al Parco Valentino dal 6 al 10 giugno , che potranno usufruire di una ...

Torino - che intrigo con la Spal : Lazzari-Viviani per Mazzarri - Valdifiori-Bonifazi da Semplici : Torino - Non si occupa di mercato 'che non è il suo mestiere, ma Leonardo Semplici , tecnico che ha portato la Spal dalla Lega Pro alla serie A e quindi mantenuto nella massima categoria i ferraresi è ...

Ruby ter - gup Torino rinvia atti al pm : “Riformulare capo di imputazione” : Il processo di Torino a Silvio Berlusconi per il cosiddetto “Ruby ter” non si farà. Almeno per ora. Lo ha deciso il gup Francesca Christillin, che al termine dell’udienza preliminare ha deciso di rinviare gli atti alla procura. Il capo di imputazione deve essere riformulato (come aveva suggerito la difesa dell’ex Cavaliere). Il procedimento fa parte del terzo filone dei processi nati dal processo Ruby ed è arrivato ai ...

Torino - via Barreca ma in prestito per giocare di più : Il futuro di Antonio Barreca è lontano da Torino . Il terzino, infatti, chiederà alla società di essere ceduto per trovare più spazio visto che quest'anno ha giocato poco o niente. Anche e soprattutto ...

Torino - blitz concluso per Verissimo. Si tratta via mail : Torino - Ora che il blitz di Petrachi in Brasile è terminato, la trattativa per Verissimo con il Santos proseguirà via mail e per telefono. Al momento l'accordo non è ancora stato confezionato. Il ...

DIRETTA / Torino Fiorentina Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Torino Fiorentina Primavera: info tv e streaming video della partita di andata, valida per i preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi in campo.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:05:00 GMT)

Il video dell’incidente ferroviario tra Torino e Ivrea : Lo ha trasmesso TgCom e mostra il momento del violentissimo scontro che ha ucciso 2 persone e ne ha ferite 23 The post Il video dell’incidente ferroviario tra Torino e Ivrea appeared first on Il Post.

Incidente ferroviario sulla Torino – Ivrea - il testimone : “Cenavamo - poi abbiamo sentito il boato” : Stava cenando quando, intorno alle 22.40, ha sentito un boato. Paolo Artizzu, 71 anni, abita in una casa vicino alla ferrovia a Caluso (Torino), dove ieri sera un treno si è schiantato contro un tir bloccato sui binari: “Dal botto che c’è stato abbiamo capito che c’è stato qualcosa di grave”. Insieme al figlio Giovanni e al genero Edwin è andato a dare una mano: “abbiamo subito di portare i primi soccorsi e aiutare le persone che erano ...

Mercato - Torino - Milinkovic in viaggio : ma è un'andata e ritorno : Il fisico non si discute, la spavalderia neppure. Per la maturità in un ruolo particolare come quello di portiere, invece, serviranno il giusto rodaggio e l'esperienza. Domenica a Marassi Vanja ...

Incidente ferroviario a Torino - Federconsumatori : dal 1990 a oggi 190 incidenti mortali : “Attendiamo che la magistratura faccia il suo lavoro, chiarendo le cause dell’Incidente e individuando le responsabilità. L’occasione pone, però, un problema globale in merito al trasporto ferroviario: troppi sono gli incidenti accaduti negli ultimi anni e troppi sono i morti legati a questi incidenti, ci dispiace ricordare che dal 1990 a oggi sono stati 190 gli incidenti mortali e che una dinamica quasi uguale ...

Torino : Casellati - cordoglio per vittime incidente ferroviario : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Esprimo il mio personale cordoglio e quello del Senato della Repubblica ai familiari delle vittime dello scontro tra un Tir e un treno avvenuto a un passaggio a livello a Caluso, sulla linea Torino- Ivrea-Aosta. Ai feriti coinvolti nel tragico incidente va invece il sincero augurio di una pronta e completa guarigione”. Lo scrive in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti ...