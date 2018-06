Toffa | sciacalli in azione sul suo profilo Instagram

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Le condizioni di salute di Nadiacontinuano a preoccurare i suoi fan. L'ansia tra i follower sale e le domande sotto commenti ai post della iene si moltiplicano. Il silenzio della conduttrice sicuramente non placa l'angoscia.del webCiò che è certo è che le cure per sconfiggere il cancro che l'ha colpita nei mesi scorsi e che l'ha costretta ad abbandare le dirette su Italia Uno proseguono. E probabilmente le tolgono anche tempo e forze per aggiornare la pagina sui social network.Ma c'è qualcuno che sulle condizioni della giornalista prova a creare un business. Sotto i commenti alle foto pubblicate suldellacerca di farsi pubblicità: link a account che promuovo vendite online, gente in cerca di seguaci, oppure vednitori di auto, vestiti o gioielli. C'è addiritutta chi è arrivato a taggare la iena in promozioni o vendite di qualsiasi tipo di oggetti. Gli ...