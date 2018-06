TITO E GLI ALIENI di Paola Randi 2017

L'impatto dell'incertezza politica italiana sugli invesTITOri : Il dibattito di questi giorni è focalizzato anche sull'euro e sulla preoccupazione per una possibile uscita dall'Unione Europea della sua terza economia. 'L'uscita dell'Italia dall'eurozona è uno ...

Vince un milione di dollari - ma dimentica biglietto in ricevitoria : il TITOlare glielo porta a casa : Vince un milione di dollari, ma dimentica biglietto in ricevitoria: il titolare glielo porta a casa È stato il commesso del negozio ad accorgersi di quel tagliando: ha controllato la serie Vincente e poi ha descritto il cliente al titolare, Kal Patel, che si è messo immediatamente sulle tracce del vincitore: “In tanti mi hanno […] L'articolo Vince un milione di dollari, ma dimentica biglietto in ricevitoria: il titolare glielo porta ...

Vince un milione di dollari - ma dimentica biglietto in ricevitoria : il TITOlare glielo porta a casa : È stato il commesso del negozio ad accorgersi di quel tagliando: ha controllato la serie Vincente e poi ha descritto il cliente al titolare, Kal Patel, che si è messo immediatamente sulle tracce del vincitore: "In tanti mi hanno detto che ho ridato fiducia nell’umanità".Continua a leggere

Vince un milione alla lotteria ma dimentica il biglietto - il TITOlare del negozio glielo restituisce : La fortuna lo aveva appena baciato ma sembrava sul punto di voltargli le spalle subito dopo. Ciò non è stato grazie alla generosità e l'onesta di chi gli stava intorno. Un uomo ha vinto un milione di dollari...

F1 - Raikkonen senza parole dopo il Gp del Canada : “il sorpasso di Ricciardo al via? E’ parTITO meglio di me” : Kimi Raikkonen archivia con molta amarezza il Gp del Canada, chiuso con un sesto posto che non soddisfa per nulla il finlandese Un week-end da dimenticare per Kimi Raikkonen quello andato in scena in Canada, concluso con un anonimo sesto posto che non può soddisfare il pilota finlandese, superato al via da Ricciardo. La brutta prestazione del driver di Espoo fa da contraltare al pazzesco successo di Sebastian Vettel, che si porta grazie a questa ...

Rafa Nadal vince il Roland Garros/ Gli 11 TITOli - le lacrime - la leggenda : Parigi ha ancora un solo padrone : Rafa Nadal vince l'undicesimo Roland Garros: nella finale contro Dominic Thiem lo spagnolo domina in tre set, si conferma al numero 1 Atp e mette in bacheca il diciassettesimo Slam(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 18:38:00 GMT)

Fermo - Il nido d'infanzia Sant'Andrea inTITOlato al pediatra Mario Santoro : ieri la cerimonia alla presenza delle figlie e delle autorità : ... fondatore nel 1944 dell'Istituto Nipioigenico , scienza della prima età per la cura dei lattanti, , e dello Studio Firmano per la Storia dell'Arte Medica e della Scienza a Fermo nel 1955, oltre che ...

Facebook avrebbe consenTITO l’accesso di terzi ai contatti degli utenti : Tra le aziende a cui Facebook ha concesso tali dati figurano colossi come Samsung, BlackBerry, Apple, Amazon e Microsoft. Ecco le ultime indiscrezioni L'articolo Facebook avrebbe consentito l’accesso di terzi ai contatti degli utenti proviene da TuttoAndroid.

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 10 giugno - si assegnano gli ultimi TITOli : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 10 giugno - si assegnano gli ultimi TITOli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le finali della paraCanoa e sulle distanze dei 500 e dei 200 metri nella sessione mattutina e sui 5000 metri nella sessione pomeridiana. Una giornata che sarà ricchissima di emozioni, tutte da vivere con noi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa ...

Kate Middleton - gara di stile con Meghan Markle : quel dettaglio che colpisce - subito sui social si scatena il dibatTITO : Tra matrimoni, cerimonie, gravidanze e gossip vari, ecco che la famiglia reale inglese è sempre al centro del dibattito. Stavolta ci ha pensato il Trooping the Colour, la tradizionale parata dei reggimenti del Commonwealth e della British Army, a regalare qualche altro spunto. Con questa manifestazione si festeggia anche il compleanno della regina Elisabetta. Tra le prime foto ad apparire sui social, quelle di Kate Middleton e Meghan ...

Centrosinistra - Emiliano : “Sono il principale nemico di Renzi - vogliono farmi fuori dal parTITO. Calenda compreso” : “È evidente che l’ala Renziana del Pd sta cercando ogni pretesto per darmi fastidio. Organizzano petizioni per la mia espulsione, ma sanno che io non mollerò mai e sanno che io sono il loro principale nemico. Renzi ha ragione quando ha detto che io sono il suo principale nemico”. Con queste parole Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha risposto alle polemiche nei suoi confronti per aver fatto una fotografia con ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Germania ai raggi X. I ‘Panzer’ tedeschi vogliono confermare il TITOlo iridato : Nelle nostre analisi, che stiamo dedicando alle compagini presenti ai Mondiali 2018 di Calcio in Russia, è venuto il momento di parlare della Germania. Una squadra che non ha certo bisogno di presentazioni: campione del mondo in carica, desiderosa di confermare il titolo iridato di quattro anni fa. Una squadra che anche in quest’edizione parte coi favori del pronostico, essendo rappresentata da un roster di calciatori, mix perfetto di ...

Governo - Travaglio : “Aspettiamo che sbagli prima di gridare alla catastrofe”. Ed elenca TITOli allarmistici di giornali : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7), elenca titoli allarmistici di varie testate sul Governo Conte per evidenziare il pregiudizio diffuso nei riguardi del nuovo esecutivo: Partito del rutto, Editto bulgaro, Eversione, Moderni barbari, Governo da incubo, Bullismo politico, Dittatori, Aborto di Governo, Sottomissione della Costituzione, Distruggono l’Italia per danneggiare l’Europa, ...