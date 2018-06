Tiroide | La necessità di una giusta informazione

fondazioneserono

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il C.A.P.E. (Comitato Associazioni Pazienti Endocrini) non vuole essere solo un punto di riferimento per i pazienti, ma anche portare le loro esigenze al livello istituzionale e sensibilizzare l’opinione pubblica sui crescenti problemi legati alle malattie dellae l’importanza della iodoprofilassi. Questo è quanto ci ha detto in un’intervista il nuovo Presidente Luisa La Colla.  Il C.A.P.E. è un comitato dei pazienti endocrini che raccoglie ben 14 associazioni operanti nel territorio italiano, punto di riferimento per tutte le persone con malattiee. Simon Basten Video: Marco Marcotulli