Tir si ribalta sull’A10 : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Sull’autostrada A10 Genova-Savona poco prima delle 7 è stato chiuso il tratto compreso tra Arenzano e il bivio con l’A10, in direzione di Genova, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 16. Lo comunica Autostrade per l’Italia. Si tratta di un incidente autonomo di un mezzo pesante che trasportava giornali che ostruisce completamente la carreggiata e perde gasolio. Al momento il ...

Tir si ribalta sull’A10 : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Sull’autostrada A10 Genova-Savona poco prima delle 7 è stato chiuso il tratto compreso tra Arenzano e il bivio con l’A10, in direzione di Genova, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 16. Lo comunica Autostrade per l’Italia. Si tratta di un incidente autonomo di un mezzo pesante che trasportava giornali che ostruisce completamente la carreggiata e perde gasolio. Al momento il ...

Scuolabus con 46 bimbi si schianta contro un Tir e si ribalta : un morto e diversi feriti : Scuolabus con 46 bimbi si schianta contro un tir e si ribalta : un morto e diversi feriti L’incidente è avvenuto sulla Route 80, a Mount Olive, nello Stato del New Jersey. A bordo c’erano quando 46 bambini che sono riusciti a fuggire dai finestrini del mezzo. I media USA segnalano almeno una vittima, la cui […] L'articolo Scuolabus con 46 bimbi si schianta contro un tir e si ribalta : un morto e diversi feriti proviene da NewsGo.

Scuolabus con 46 bimbi si schianta contro un Tir e si ribalta : un morto e diversi feriti : L'incidente è avvenuto sulla Route 80, a Mount Olive, nello Stato del New Jersey. A bordo c'erano quando 46 bambini che sono riusciti a fuggire dai finestrini del mezzo. I media USA segnalano almeno una vittima, la cui identità non è stata rivelata. Impreciso anche il numero dei feriti .Continua a leggere

Tangenziale per Messina - si ribalta Tir carico di elettrodomestici : Misterbianco - incidente verificatosi questa notte lungo la Tangenziale Catania-Messina, in direzione Messina. Tutt'ora, i tecnici dell'Anas sono a lavoro per ripulire il tratto di carreggiata ...