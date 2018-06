Tir si ribalta sull’A10

sportfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Sull’autostrada A10 Genova-Savona poco prima delle 7 è stato chiuso il tratto compreso tra Arenzano e il bivio con l’A10, in direzione di Genova, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 16. Lo comunica Autostrade per l’Italia. Si tratta di un incidente autonomo di un mezzo pesante che trasportava giornali che ostruisce completamente la carreggiata e perde gasolio. Al momento il traffico é bloccato e si registra una coda di due chilometri in direzione di Genova. Agli utenti provenienti da Savona che stanno viaggiando in direzione di Genova si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria ad Arenzano, di percorrere la SS1 Aurelia e di rientrare in A10 a Genova Pra. Sul luogo dell’evento, oltre al personale della Direzione 1° Tronco di Genova, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i ...