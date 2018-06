TIM proroga le offerte Tim Ten Go +20GB Free e Tim 10 SuperGo +17GB Free

Pensioni - ul TIM issime ad oggi 4/06 su Q100 - Ape social - vitalizi e proroga OD Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 4 giugno 2018 vedono tornare al centro del dibattito politico i vitalizi , sui quali il Ministro del lavoro Luigi Di Maio ha voluto rimarcare il prossimo intervento di abolizione. Nel frattempo il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha sottolineato la possibilita' di pensare ad una detassazione degli assegni previdenziali per limitare il fenomeno degli espatri. Dall'Osservatorio dell'Inps arrivano invece ...

Pensioni 2018 - ulTIMissime su Opzione donna : ok a proroga - ma fino a quando? Video : Le ultimissime novita' sulle Pensioni al 17 maggio 2018 giungono dalle ultime indiscrezioni che emergono dai vari giornali, come Democratica, che riporta l’ultima bozza del contratto M5S-Lega, che prevede oltre alla quota 100 e 41 anche la proroga dell’Opzione donna. Interessanti però le precisazioni riguardanti tale possibilita', che qui vogliamo analizzare per rispondere alle perplessita' di molte donne sui social, perplessita' più che ...