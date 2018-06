Tiberio Timperi | addio da lacrime | ' Permettetemi di' Rivelazione privata | spacca il

Tiberio Timperi a TvBlog : Cronaca di un addio annunciato : Ventidue anni sono davvero tanti, tantissimi. E' passato tutto questo tempo da quando nel 1996 ha condotto per la prima volta il programma del mattino del fine settimana delle reti Rai. Allora era Rai2, adesso è Rai1, ma lui è sempre lo stesso, fedele alla sua professionalità che diventa tangibile tutte le volte che va in onda.Tiberio Timperi ha chiuso domenica mattina, poco dopo le nove e mezza, la sua lunga avventura nel fine settimana ...

Tiberio Timperi dice addio dopo 22 anni a Uno Mattina in Famiglia. Condurrà La Vita in Diretta : Tiberio Timperi A due giorni dall’addio in lacrime di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, in quel di Rai1 è arrivato il momento di un altro storico saluto. Quest’oggi, dopo ben 22 anni, Tiberio Timperi ha, infatti, lasciato la conduzione di UnoMattina in Famiglia. Il giornalista, che dal prossimo autunno sarà alla guida de La Vita in Diretta, era approdato nella trasmissione ideata da Michele Guardì nell’autunno del 1996, subentrando a ...

Retroscena Blogo : Unomattina in famiglia e il rebus del sostituto di Tiberio Timperi : Movimenti in casa Rai in vista della prossima stagione, al via a settembre. Se sembra ormai certo che Tiberio Timperi approderà a La vita in diretta per sostituire Marco Liorni e affiancare Francesca Fialdini, qualche dubbio in più resta sul nuovo conduttore di Unomattina in famiglia, in onda il sabato e la domenica su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, a prendere il posto di Tiberio Timperi, da anni volto del contenitore mattutino del ...

