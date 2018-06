Tesla - Musk : una moto non è nei piani : ANSA, - NEW YORK, 6 GIU - Tesla non ha bisogno di alcun aumento di capitale. Lo ribadisce Elon Musk, il miliardario visionario alla guida del colosso delle auto elettriche. Nel corso dell'assemblea ...

Elon Musk - molto più di un Reality show : Ashlee Vance scrive la prima biografia tra Tesla - Space X - SolarCity - Hyperloop e il futuro su Marte : E’ arrivata finalmente anche in Italia la prima biografia su Elon Musk, “l’uomo che sta creando il futuro“: il libro del giornalista di tecnologia americano Ashlee Vance è uscito in america nel 2015 e adesso è arrivato anche in Italia con un’edizione aggiornata con un epilogo datato Gennaio 2017 grazie a Hoepli Editore. Il libro (371 pagine, 24,90€) racconta la vita di Elon Musk in modo travolgente e reale: Vance ha ...

La produttività secondo Elon Musk : 7 consigli dal Ceo di Tesla : Bisogna ammetterlo, Elon Musk cento ne pensa e cento ne fa. L'amministratore delegato di SpaceX e Tesla, col pallino delle idee innovative , ricordate il lanciarazzi solo per citare una delle tante ...

Tesla - Musk : "La Model Y sarà svelata il 15 marzo" : L'attesa Tesla Model Y potrebbe essere presentata il prossimo 15 marzo. Questa è almeno la data indicata, tra il serio e il faceto, da Elon Musk nel suo profilo twitter, rispondendo alla domanda di un suo follower. Poco dopo, però, lo stesso numero uno della Casa californiana ha dichiarato che si trattava di uno scherzo "perché le Idi di marzo suonavano bene", pur aggiungendo che potrebbe essere considerato un termine reale, ...

L'Islanda si muove sulle auto elettriche e chiama Musk : "Tesla investa da noi" : BERLINO - L'Islanda punta sugli investimenti di Elon Musk, il creatore e patron di Tesla - le auto elettriche di lusso made in Usa - e fa notare che visto il decollo degli acquisti di auto elettriche ...

Tesla - Musk annuncia tunnel sotto Los Angeles : "Il primo tunnel di The Boring Company" sotto Los Angeles è quasi pronto! In attesa dei via libera definitivi, saremo in grado di offrire le prime corse gratuite al pubblico in pochi mesi''. Lo ...

Tesla - Musk annuncia tunnel sotto L.A. : ANSA, - NEW YORK, 11 MAG - "Il primo tunnel di The Boring Company" sotto Los Angeles è quasi pronto! In attesa dei via libera definitivi, saremo in grado di offrire le prime corse gratuite al pubblico ...

Elon Musk Vs Buffett : dopo Tesla - 'aprirò un'azienda hi-tech di caramelle'

I robot tradiscono Elon Musk Tesla perde il feeling col mercato Crisi delle e-car nella Silicon Valley : La trimestrale di Tesla non ha impressionato il mercato, mentre le domande degli analisti hanno innervosito Elon Musk, che ha sbottato: domande “noiose” e “seccanti”. Il mercato non l’ha presa bene e il titolo del produttore americano di auto elettriche ha continuato a perdere terreno. Dai massimi di settembre a oggi il titolo è calato del 25%, la capitalizzazione è scesa da oltre 65 a meno di 50 ...

Musk perde le staffe con gli analisti. E Tesla brucia 3 - 7 miliardi in Borsa : Elon Musk, il patron di Tesla, è nervoso. Un atteggiamento che ieri è costato il crollo delle azioni a Wall Street e la perdita, alla voce capitalizzazione, di oltre 3,7 miliardi di dollari. Per Musk ...

Tesla - titolo ko - -8% - a Wall Street dopo attacco ad analisti di Elon Musk : NEW YORK - Elon Musk gela Wall Street e affonda la sua creatura, Tesla. Quella che doveva essere una semplice conference call dopo i risultati trimestrali si trasforma in uno show del...