Terremoto di magnitudo 3 1 nel mare di Siracusa

Terremoto di magnitudo 3.1 nel reatino : ANSA, - ROMA, 4 GIU - Un Terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona di Borbona, in provincia di Rieti. La scossa è stata registrata alle ore 01:20 dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'ipocentro è ...

Terremoto Mugello : scossa di magnitudo 6.4 - ma è una maxi esercitazione : Sono 8.350 gli alunni, tra bambini e ragazzi, insieme ai loro insegnanti, che stamani sono stati evacuati da 54 scuole del territorio nell’ambito della simulazione di un Terremoto di forte intensità in Mugello, scattata oggi all’insaputa di tutti. L’esercitazione, spiega una nota, è stata organizzata dall’Ufficio associato di Protezione civile Mugello in contemporanea con un’altra simulazione, denominata ...

Catania - scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 : Lieve scossa di terremoto oggi nella zona di Catania. Un sisma di magnitudo 3.2 è stato registrato alle 12.28 dall'Ingv con epicentro a 4 km da Milo (Catania), ad una profondità di 16 km. Il sisma è stato preceduto...

Terremoto alle falde dell'Etna : due scosse di magnitudo 3.1 e 2.2 - : I due fenomeni sismici sono stati registrati alle 6:49 e alle 6:51 della mattina del 24 maggio dall'Ingv di Catania sul versante nord del vulcano a 10 chilometri dal comune di Randazzo

Terremoto di magnitudo 5.6 vicino all’Isola di Guam : Anello di Fuoco in allerta : Un Terremoto di magnitudo 5.6 si è verificato circa 87 km a sud-est del territorio di Guam nell’Oceano Pacifico, alle 00:26 (ora locale) di oggi, 22 maggio. Inizialmente era stata riportata una magnitudo di 6, che poi è stata abbassata all’attuale 5.6. Non sono state emesse allerte tsunami in seguito all’evento. Secondo il Servizio Geologico americano (USGS), il Terremoto ha messo in allerta l’Anello di Fuoco, la temibilissima serie di linee di ...

Terremoto Amatrice - scossa di magnitudo 3.4 - : La scossa è stata registrata alle 14:38 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Reatino. L'epicentro, a una profondità di 13 chilometri, è stato individuato a 3 chilometri da Amatrice ...

Marche senza pace. Forte scossa di Terremoto - magnitudo 3.8 : scuole evacuate : Ancora una mattinata di paura in Centro Italia. L'epicentro della scossa è stato registrato a Muccia. Molte chiamate ai vigili del fuoco, per ora non sono segnalati danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto a Muccia - scossa di magnitudo 3.8 - : La terra nelle Marche torna a tremare. La scossa, scrive l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata registrata poco prima delle 11

Marche senza pace : la terra trema. Forte scossa di Terremoto - magnitudo 3.8 : Ancora una mattinata di paura in Centro Italia. L'epicentro della scossa è stato registrato a Muccia. Al momento non si hanno segnalazioni di danni o feriti.Continua a leggere