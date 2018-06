Tennis | Murray dà forfait ad ‘s-Hertogenbosch

Tennis - Andy Murray prepara il rientro in vista di Wimbledon : Andy Murray potrebbe presto rientrare nel seeding, dopo la lunga assenza il Tennista scozzese si appresta a giocare la stagione erbivora Andy Murray, assente dal circuito da Wimbledon 2017 e poi operatosi all’anca a gennaio a Melbourne, punta ancora a rientrare per la stagione su erba ed entro questa settimana farà una dichiarazione. Lo ha affermato la madre Judy. “Sta facendo la riabilitazione, è tornato in campo negli ultimi due ...

Tennis - Andy Murray : “Il mio recupero dopo l’operazione all’anca procede lentamente. Spero di essere a Wimbledon” : La situazione sul fronte “Andy Murray” continua ad essere decisamente complicata. Da ormai quasi un anno l’ex n.1 del mondo del Tennis è afflitto da problematiche all’anca e, operato a gennaio, il due volte vincitore di Wimbledon ancora stenta a trovare la miglior condizione, lontano dal pieno recupero in vista dei Championships 2018. “Il recupero fisico prosegue molto più lentamente di quanto mi aspettasi. Ho ...

Tennis – L’agente di Andy Murray mette paura ai fan : “l’infortunio all’anca è cronico - Andy è stato…” : Ugo Colombini, agente di Andy Murray, ha commentato l’infortunio di Andy Murray che costringerà il Tennista britannico a posticipare il suo rientro Doveva tornare in un Challenger settimana prossima, il rientro di Andy Murray è rimandato e probabilemnte, anche la sua presenza a ‘s-Hertogenbosch, nel mese di giugno è a rischio. Il Tennista britannico non è riuscito ancora a rimettersi in sesto dopo il problema all’anca e la ...