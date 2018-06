Tennis | Andy Murray prepara il rientro in vista di Wimbledon

sportfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018)potrebbe presto rientrare nel seeding, dopo la lunga assenza ilta scozzese si appresta a giocare la stagione erbivora, assente dal circuito da2017 e poi operatosi all’anca a gennaio a Melbourne, punta ancora a rientrare per la stagione su erba ed entro questa settimana farà una dichiarazione. Lo ha affermato la madre Judy. “Sta facendo la riabilitazione, è tornato in campo negli ultimi due giorni”, ha spiegato a BBC Sport l’ex capitana della Fed Cup britannica parlando del figlio: “Il suo obiettivo era quello di provare ad essere pronto per la stagione in erba e questo rimane ancora, quindi incrociamo le dita”. Il 31enne scozzese, due volte vincitore dello Slam londinese (al via il prossimo 2 luglio), aveva annunciato l’intenzione di tornare in campo nel “Libema Open” di ...