Tav | Toninelli contro Chiamparino Video | Passare sul suo corpo per bloccarla?

Il ministro Toninelli : “Sulla Tav si procederà a una rivalutazione dell’opera” : «Nelle prossime settimane esamineremo tutti i progetti di opere pubbliche in Italia. Il nostro obiettivo è analizzare costi e benefici di ciascuna. Quelle che saranno valutate come utili per i cittadini saranno confermate, sulle altre valuteremo come procedere. Il tutto conti alla mano»....

Tav : Toninelli a Chiamparino : su quella linea potrebbe non esserci mai un treno : "Chiamparino fa sempre battute simpatiche, ma gli direi di stare tranquillo. potrebbe non esserci mai, su quella linea, un treno che passa sul suo corpo". Il ministro dei Trasporti, Danilo ...

Tav - Toninelli : “Passare sul corpo di Chiamparino per bloccarla? Stia tranquillo - potrebbe non esserci mai un treno” : “Chiamparino, Stia tranquillo. potrebbe non essere pericoloso per lui perché potrebbe anche non passare il Tav”. Con queste parole il neo ministro dei trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che questa mattina ha inaugurato il salone dell’auto di Torino, ha risposto al presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che martedì aveva dichiarato che “Dovranno passare sul mio corpo per fermare il Tav”. L'articolo Tav, Toninelli: ...

Governo : Toninelli - matrimonio con Lega? Fosse per noi già al Tavolo : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Il matrimonio tra Movimento Cinque Stelle e la Lega s’ha da fare o no? “Se Fosse per il Movimento Cinque Stelle questo matrimonio, che vedo come un contratto di Governo con tanti punti, saremmo già al tavolo per scriverlo”. Lo dice, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo Toninelli.“Purtroppo Salvini è a un bivio e quando venerdì, al termine ...