Suso via dal Milan?/ Dalla Spagna : Atletico Madrid pronto a pagare la clausola (Ultime notizie) : Suso potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: l'esterno spagnolo piace molto all' Atletico Madrid , che pare intenzionato a pagare la clausola rescissoria(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:10:00 GMT)

Gattuso 'Suso non vuole andare via' : ANSA, - CARNAGO , VARESE, , 19 MAG - "Io ho parlato con Suso, non vuole andare via. Il suo problema è che ha la clausola". Così Rino Gattuso sul futuro dello spagnolo, che non potrà giocare l'ultima ...