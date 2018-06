SuperEnalotto | ultima estrazione | il 6 si nasconde | ma ci sono sedici fortunati

SuperEnalotto - i numeri dell'ultima estrazione. Il Lotto bacia Napoli : quaterna da record : Nessun 6, né 5+1. L'ultima estrazione del SuperEna Lotto (in basso trovate tutti i numeri vincenti) è stata avara di premi. Festeggiano solo sette giocatori che hanno centrato il 5: per loro una vincita di 29mila...

SuperEnalotto e Lotto - i numeri vincenti dell'ultima estrazione | Giovedì 17 maggio 2018 : Ritirato il Jackpot del SuperEna Lotto da 130,2 milioni di euro (la quinta vincita più alta mai realizzata in vent’anni di storia del SuperEna Lotto ), centrato lo scorso 17 aprile nel punto vendita di via Vitaliano...

Lotto e SuperEnalotto - i numeri dell'ultima estrazione. Caccia a 9 fortunati : rischiano di perdere tutto : Come ogni martedì nella serata di ieri, 15 maggio 2018, c’è stata la consueta estrazione dei numeri vincenti di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto .Non sono state ancora rese note invece eventuali vincite registrate a Lotto e 10eLotto nell’ultima estrazione del 15 maggio. Ecco tutti i numeri vincenti. La sestina vincente del SuperEnaLotto 3 - 10 - 38 - 52 - 65 - 71 Jolly 1 Numero SuperStar 49--Nessun 6, né 5+1 per quanto riguarda il SuperEnaLotto. ...