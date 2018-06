SUP – Thomas Amaduzzi pronto per la traversata Croazia-Italia

sportfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018) L’ambassador Xmasters di Stand Up Paddle,, continua l’allenamento in vista della sfida, in programma ad inizio luglio, che lo vedrà percorrere 134 km in meno di 20 ore sulla sua tavola da Pola fino a Cattolica Spingere i propri limiti al massimo e trasformare una passione in uno stimolo continuo. L’atleta Xmasterssta intensificando il suo allenamento in vista dell’ardua sfida che lo attende i primi di luglio: attraversare in SUP i 134 km di mare che separano ladall’, più precisamente la città di Pola da Cattolica. Come se non bastassesi è posto l’obiettivo di completare questa epicaentro e non oltre le 20 ore. Come lui stesso racconta: “L’idea di allenarmi per questa impresa mi è venuta in mente lo scorso agosto, durante la preparazione per la terza maratona in SUP del lago Trasimeno. Ho vinto le prime due edizioni e, ...