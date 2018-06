Sulla scuola è caduto il muro del ' 68

Le ricette Sulla scuola di Galli della Loggia e il modello Bar dello Sport : Tra tutte le tematiche di politica pubblica, l’istruzione è l’unica per la quale diventiamo un popolo di commissari tecnici. Tutti a commentare come al Bar Sport l’ultima partita della Nazionale. Mister, perché non ha convocato il Gallo? Ministro, perché non rimette la predella in tutte le classi? S

Scuola - mobilità insegnanti : controlli serrati Sulla 104 : Quello legato al ricorso alla Legge 104/92 in tema di mobilità dei docenti è uno degli annosi problemi che la Scuola si porta dietro. Il 1° giugno sono stati diramati gli elenchi di coloro che potranno beneficiare del trasferimento e ancora una volta è polemica. Circa un terzo degli aventi diritto della Scuola primaria siciliana è […] L'articolo Scuola, mobilità insegnanti: controlli serrati sulla 104 proviene da Scuolainforma.

Contratto di Governo - documento finale : i punti Sulla scuola : Vi presentiamo in questo articolo il nuovo Contratto di Governo (il documento ufficiale) pubblicato in forma congiunta in queste ore e redatto dalle due compagini che presto formeranno il futuro Governo di questa legislatura. Abbiamo estratto dal documento definitivo le azioni che riguardano in particolare la scuola. Ecco i contenuti salienti che si trovano al […] L'articolo Contratto di Governo, documento finale: i punti sulla scuola ...

Figli della libertà - il documentario Sulla scuola senza obblighi. “Qui il bambino sviluppa le sue vere passioni” : “Alla scuolina decidi tu cosa imparare, alla scuola pubblica lo decidono le maestre”. Gaia ha nove anni e parla della scuola democratica che frequenta da quasi due anni. E’ l’Officina del crescere di Genova, dove non ci sono né voti né banchi e alle pareti sono affissi i suggerimenti dei bambini: “Proposte sì: attività in lingua straniera, arte in spagnolo, cinese, arabo, inglese. Proposte no: fare i compiti”. Il modello della ...

Milano. Opera permanente di Claudia Losi Sulla scuola di via Savona : È stata inaugurata nell’ambito del Fuorisalone “Dove sei? Dove abiti?”, l’Opera di Claudia Losi creata con e per i bambini