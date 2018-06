Sudafrica | crescita Pil rallenta allo 0 | 8% nel primo trimestre

Sudafrica - Ramaphosa : urgono "misure straordinarie" per la crescita - : Il presidente Sudafricano Cyril Ramaphosa ha riconosciuto oggi le difficoltà che il proprio Paese sta incontrando nello sforzo per rimettere in carreggiata l'economia, sottolineando che sono necessarie "misure straordinarie" per rilanciare la crescita. Tra queste misure, Ramaphosa, che interveniva a un incontro organizzato a Johannesburg dall'ANC, il ...