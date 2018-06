STEFANO GABBANA VS CHIARA FERRAGNI Foto | “Lei è davvero cheap”

Ambra Angiolini - maglia da 300 euro al concertone/ STEFANO GABBANA la attacca : "È una falsona!" : Ambra Angiolini e il maglione da 400 euro al concertone : “L'Italia è allo sbando e ci preoccupiamo di questo?”, critiche per la scelta di look dell'attrice romana.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:50:00 GMT)

STEFANO GABBANA : pollice verso a Victoria Beckham : Il 17 aprile è stato il compleanno di Victoria Beckham, ex Spice Girl e da anni stilista di successo. Per l’occasione, come si può immaginare sono stati tanti gli auguri sui social, compresi quelli del magazine Vogue Brasil, che ha condiviso su Twitter una foto della designer per celebrare i suoi quarantaquattro anni. Tra i commenti apparsi sotto l’immagine, anche uno – non proprio criptico – firmato da Stefano Gabbana: ...