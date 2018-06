Stazione Spaziale | lanciata la Soyuz con 3 astronauti a bordo | raggiungeranno la ISS tra

La Stazione Spaziale internazionale sarà data in affitto? : (foto: Sciepro/Getty Images. Rappresentazione artistica dell’International Space Station) La Stazione spaziale internazionale (Iss) in futuro potrebbe essere in parte affidata alla gestione di aziende private: la notizia viene dal nuovo amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, che ha spiegato la questione in un’intervista sul Washington Post. Bridenstine è già in contatto con varie grandi aziende che sarebbero interessate a ...

Stazione Spaziale : Gerst pronto per “Horizons” - la seconda missione dell’astronauta ESA sulla ISS : Preparativi in corso – e agli sgoccioli – per il lancio del prossimo equipaggio alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. La Soyuz MS-09 che porterà sul laboratorio orbitante l’astronauta tedesco ESA Alexander Gerst, il comandante russo Sergei Prokopyev di Roscosmos e l’astronauta NASA Serena Auñón-Chancellor, sarà lanciata il 6 giugno alle 13:12 (ora italiana) dal cosmodromo di Baikonur in ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : la scelta della Cina di aprire la Stazione Spaziale all’ONU è segno di cambiamento : In riferimento all’annuncio della Cina, che ha divulgato la decisione di condividere con i Paesi dell’Onu l’uso della China Space Station nel 2022, quando andrà in orbita, secondo l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, “significa un cambiamento, un’apertura, una volontà di rendere il programma spaziale ancora più internazionale“, spiega all’Adnkronos. Parmitano sarà Comandante della stazione ...

Luca Parmitano al comando della Stazione Spaziale internazionale : "Non me lo aspettavo assolutamente, volando con un equipaggio di tutto rispetto, Alexader Skvortsov è al suo terzo volo e davo per scontato che sarebbe stato lui il comandante". Così Luca Parmitano, astronauta dell'Esa e tenente colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, ha commenta

Luca Parmitano torna nello Spazio come comandante della Stazione Spaziale internazionale : ... la ISS viaggia lungo la sua orbita a 28.800 km/h con un equipaggio di 6 astronauti che conducono, in condizioni di microgravità, test ed esperimenti per ricercatori di tutto il mondo, oltre a ...

Stazione Spaziale : Luca Parmitano sarà Commander della ISS - “emozione grandissima e inaspettata” : Il prossimo anno l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale per la sua seconda missione. La notizia non è certo nuova, la missione è stata annunciata a dicembre del 2016 durante il vertice interministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea svoltosi a Lucerna in Svizzera. Quello che ancora non si sapeva è che Luca Parmitano in quella missione svolgerà anche il ruolo di comandante della ...

Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano sulla Stazione spaziale : Un altro primato al suo già incredibile curriculum. Luca Parmitano, il primo astronauta italiano ad aver passeggiato attorno alla Iss, sarà anche il primo connazionale a diventare comandante della Stazione spaziale internazionale. A dare l’annuncio è stata l’Agenzia spaziale europea (Esa), secondo cui il nostro astronauta dovrebbe prendere il comando della Iss precisamente nella seconda metà della sua prossima missione oltre ...

Luca Parmitano - un italiano alla guida della Stazione Spaziale internazionale : «Un padre normale che ha avuto l’occasione di fare qualcosa di straordinario». Si definì così Luca Parmitano ospite a Sanremo qualche anno fa dopo la sua prima missione sulla stazione spaziale internazionale. Raccontava del ritorno sulla Terra e dell’auto a Houston su cui lo aspettavano le figlie e la più piccola, dopo mesi che non lo vedeva di persona, ha chiesto tre volte se davvero fosse lui. Chissà cosa penseranno ora che sono più grandi e ...

Luca Parmitano - un italiano guida la Stazione Spaziale internazionale : «Un padre normale che ha avuto l’occasione di fare qualcosa di straordinario». Si definì così Luca Parmitano ospite a Sanremo qualche anno fa dopo la sua prima missione sulla stazione spaziale internazionale. Raccontava del ritorno sulla Terra e dell’auto a Houston su cui lo aspettavano le figlie e la più piccola, dopo mesi che non lo vedeva di persona, ha chiesto tre volte se davvero fosse lui. Chissà cosa penseranno ora che sono più grandi e ...

Luca Parmitano primo italiano a comandare la Stazione Spaziale internazionale : Orgogliosi di essere italiani grazie a persone che fanno la differenza. L’astronauta Luca Parmitano sarà il primo italiano (e il

Parmitano primo italiano comandante della Stazione Spaziale internazionale : Sorrisi fra Hoston e Star City a Mosca, fra Tor Vergata e Catania: Luca Parmitano sarà il primo italiano al comando della stazione spaziale internazionale , Iss, durante la seconda parte della sua ...

L'astronauta Luca Parmitano sarà comandante della Stazione Spaziale internazionale : Milano, 31 mag. , askanews, Luca Parmitano, astronauta dell'Esa e tenente colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, sarà il primo comandante italiano della Stazione spaziale ...

Luca Parmitano sarà il primo astronauta italiano con il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale : L’astronauta Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano nella storia della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo ha annunciato giovedì l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), confermando il ritorno di Parmitano per una seconda missione sulla base orbitale, dopo quella del 2013 durata The post Luca Parmitano sarà il primo astronauta italiano con il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale appeared first on Il Post.

Stazione Spaziale : il 6 giugno la partenza dell’astronauta ESA Alexander Gerst : L’astronauta dell’ESA Alexander Gerst sarà lanciato nello spazio il prossimo 6 giugno alle ore 13:12 (11:12 GMT) insieme al comandante russo Sergei Prokopyev della Roscosmos ed all’astronauta della NASA Serena Auñón-Chancellor. Il trio partirà dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, ed arriverà alla Stazione Spaziale Internazionale due giorni dopo, segnando così l’inizio della missione di Alexander, denominata ...